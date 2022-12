Dina Boluarte: “Pese a ser un gobierno de transición, no será uno en piloto automático”

La presidenta de la República, Dina Boluarte, aseguró que su gobierno, pese a tener la característica de ser transitorio hacia un adelanto de elecciones fijado para abril del 2024, no pasará los siguientes meses en piloto automático. Aseguró que después de ordenar la casa tomará medidas concretas en salud, educación, seguridad, agricultura y reactivación económica.

“Tenemos claro que el Estado no es del gobierno de turno, sino de todas y todos los peruanos. Pese a ser un periodo de transición, nuestro gobierno no estará en piloto automático. Será un gobierno de acción para no dejar las cosas como están”, dijo durante su intervención en la reunión con la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción.