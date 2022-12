Pedro Barreto: “No podemos aceptar que el Congreso no ponga de su parte para un adelanto de las elecciones”

El cardenal Pedro Barreto cuestionó que el Congreso de la República no haya aprobado el adelanto de elecciones que tenía planteado a desarrollarse en diciembre de 2023. Asimismo, dijo que dicha iniciativa es “un clamor popular”.

“La verdad es que, como peruano y ciudadano, estoy indignado por lo que sucedió el viernes pasado en el Congreso. No podemos aceptar que el Congreso no ponga de su parte para un adelanto de las elecciones, ese es un clamor general . Algunos no quieren dejar el Congreso y no piensan en el país. Eso genera más violencia”, declaró para RPP Noticias.

El cardenal Barreto volvió a decir un comentario similar sobre el tema, quien participó en la marcha por la paz que se realizó en Huancayo este lunes 19 de diciembre. Es ahí donde el arzobispo de Huancayo “felicitó” a los parlamentarios que respaldaron el adelanto de elecciones, ya que “apostaron por escuchar al pueblo”.

“Es inadmisible que el Congreso de la República elegido por la sociedad peruana no haya podido dar ese paso de adelanto a las elecciones. Yo felicito a los congresistas que apostaron por escuchar al pueblo que clama y quiere el adelanto de elecciones. En ese sentido, tenemos que decir que no nos doblegamos ante estos signos de corrupción y queremos verdaderamente un país digno y honesto”, expresó Barreto.

Asimismo, el cardenal Barreto lamentó la pérdida de vidas humanas durante las protestas que se registran en el interior del país.