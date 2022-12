Alcalde de SMP inaugura alameda que compromete recursos de municipalidad por S/ 4,6 millones

Este miércoles se inauguró la Alameda de Fiori en el distrito de San Martín de Porres (SMP), según el alcalde Julio Chávez permitirá mejorar la tranquilidad pública, luchar contra la delincuencia y el meretricio en la zona. Sin embargo, la autoridad que está acabando su gestión, no ha explicado los detalles del convenio que firmó el 22 de junio del 2022 con la empresa Inmobiliaria Gerais, cuyo gerente general es Erasmo Wong, accionista del Grupo Cencosud, quien es propietario del Centro Comercial Plaza Norte y también dueño del nuevo Mega Centro Comercial que se está construyendo en el terreno que antes ocupaba la Ladrillera Rex (cruce de avenidas Panamericana Norte y Tomás Valle).

El convenio es una donación que recibe la comuna de SMP, valorizada en S/ 4′681,555.03, que físicamente consiste en la remodelación de la Av. Fiori y de la calle Fonia. Una de las condiciones del contrato es que la Municipalidad se compromete a modificar la zonificación de la zona colindante a la Alameda, de tal forma que pasa a ser netamente residencial, eso significa que todos los negocios formales que existen en la zona tendrán que ser cerrados, entre ellos centros comerciales, mercado de productores, terminales terrestres y hasta el centro comercial bancario.

Si es que la municipalidad no cumple con esta condición por cinco años, la empresa Gerais de Erasmo Wong queda facultada a resolver el convenio y pedir la devolución de los más de 4 millones de soles que ha invertido en la obra, más los intereses; es decir, en realidad no es una donación propiamente dicha. De esta forma, el próximo alcalde, en este caso Hernán Sifuentes, se ve impedido de modificar el convenio o incumplirlo, pues de lo contrario tendrá que devolver el dinero a los Wong. Pero ese monto no saldrá de los recursos de Julio Chávez, según el mismo convenio, la empresa queda facultada para embargar las cuentas de la municipalidad, en buena cuenta, se tendrá que pagar con los recursos de la comuna, vale decir los impuestos de los vecinos.

Pero ¿qué motivó a la inmobiliaria Gerais hacer esa “donación”? Veamos. La Alameda peatonal es un acceso entre los clientes del centro comercial “Rex” (de Erasmo Wong), y de sus futuros 4.500 propietarios de los departamentos que estarán a la venta y los clientes de Plaza Norte. El convenio dice que la municipalidad se compromete a brindar resguardo en la Alameda inaugurada, lo que implica que los futuros propietarios de los departamentos que venderá Gerais en “Rex” tendrán una salida peatonal reconstruida y con seguridad que brindará el serenazgo de SMP.

Alcalde saliente Julio Chávez, empresario Erasmo Wong y alcalde electo Hernán Sifuentes inauguran Alameda en avenida Fiori. (Foto difusión)

Lo grave del tema es que el alcalde Julio Chávez y los regidores autorizaron la firma del convenio sin tener el expediente de la obra y sin tener informe técnico de los costos. La inmobiliaria Gerais dijo que la alameda vale más de 4 millones y nadie verificó si es el costo es real. Según entendidos en obras, la alameda no cuesta más de un millón de soles.

Por si fuera poco, la alameda cierra una vía de tránsito y tampoco hicieron un estudio de impacto vial. El cruce de las avenidas Panamericana Norte y Tomás Valle genera a diario un gran congestionamiento y la calle Fiori, que es paralela a la Panamericana Norte, era una vía de salida alternativa con dos carriles, pero ahora tendrá un solo carril. Al parecer, el alcalde Julio Chávez no ha considerado que cuando se inaugure el nuevo centro comercial con los miles de departamentos que están ofreciendo, el tránsito se va a incrementar aún más.

El alcalde de SMP y sus regidores pasaron por alto las observaciones que se emitieron en el informe legal N° 297 de fecha 3 de junio del 2022 de la gerencia de asesoría jurídica de la comuna, en el que señala que, en caso de donaciones para infraestructura pública, estas deben ser ejecutadas por la gerencia de inversiones de la municipalidad, pero se permitió que inmobiliaria Gerais valorice y ejecute la obra que es infraestructura pública.

Convenio de la donación que tiene condicionamientos que pueden afectar seriamente la economía del distrito de San Martín de Porres.

El caso ya se encuentra en la Fiscalía desde el 21 de noviembre y tanto el alcalde Julio Chávez como los regidores Isaac Coronado, Alan Vásquez, Alexander Magallanes, Alejandro Ruiz, Cristian Ovalle, Erik Loayza, Jesús Ramírez, Llich Pumacayo, Juan Barbieri, Nard Leyva, Norma Chico, Jenny Gutierrez, Peregrina Murillo, Robert Pianto y Zoila López, que autorizaron la firma del convenio, tendrán que responder ante la justicia

La República se contactó con el gerente de Desarrollo Urbano de la municipalidad de SMP, Óscar Ramos (quien también está denunciado), y una asesora del alcalde Chávez, quiénes no respondieron las consultas que se les hizo llegar por escrito. Tratamos de comunicarnos con Edgar Callo Marín, gerente inmobiliario de Gerais y Plaza Norte de Erasmo Wong, pero no respondió las llamadas.