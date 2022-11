Elecciones 2022: ¿son viables las propuestas de los candidatos a GRL en lucha anticorrupción?

De acuerdo al análisis de las propuestas para la lucha anticorrupción que consignan los planes de los candidatos al Gobierno Regional de Lambayeque (GRL), el especialista en gobernabilidad Moisés Montenegro señaló que Alexander Rodríguez Alvarado, de Alianza para el Progreso (APP), sí tiene líneas de acción propositivas que son viables, a diferencia del aspirante de Somos Perú, Jorge Pérez Flores, de quien –dijo- solo son declarativas.

El profesional realizó el análisis con relación al contenido de la información que consignaron los postulantes en la sección denominada dimensión social de sus propuestas, las cuales figuran en la plataforma electoral del Jurado Nacional de Elecciones en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2022.

Es precisó indicar que Alexander Rodríguez, en el documento de 165 hojas, formula 12 propuestas anticorrupción. En tanto, Jorge Pérez, en su plan de 61 hojas, resalta los sistemas de gestión documentaria que ya se aplican en el Gobierno Regional de Lambayeque (GRL). También menciona la tecnología de la información.

Moisés Montenegro realizó un comparativo de las propuestas de los candidatos al GRL. Foto: La República

Evaluación de propuestas contra la corrupción

Moisés Montenegro, en el caso específico de Alexander Rodríguez, destacó cinco de las 12 propuestas que comprende el plan de gobierno, ya que consideró que son viables por tener fundamentos técnicos y amparo normativo.

¿Empero cuáles son las propuestas que destacan? El también docente universitario consideró la implementación de estrategias de gestión en procesos, lo cual —subrayó— tiene impacto en el desarrollo de las inversiones. Aunque advirtió que faltó valorar el ISO 37001 referido al Sistema de Gestión Antisoborno.

Respecto a la implementación del Sistema de Control Interno Regional, señaló que tendría resultados positivos si coadyuva en el fortalecimiento del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Contraloría General.

Resaltó el fortalecimiento de la Comisión Regional Anticorrupción, la cual se ampara —manifestó Montenegro— en el D.S. 092-2017, y que integra el Poder Judicial y el Ministerio Público.

La formación de equipos de trabajo para la creación del Sistema Regional de Integridad para fortalecer los valores y la gestión pública es un elemento importante, enfatizó Moisés Montenegro.

Asimismo, anotó que la supervisión de las declaraciones juradas y las veedurías en los procesos de contratación son aliados en la lucha anticorrupción.

Consultado sobre la propuesta de Jorge Pérez de Somos Perú contra la corrupción en el Gobierno regional, Moisés Montenegro, afirmó que solo se consignó un marco teórico y sistemas de control que ya funcionan en la entidad regional, como es el Sistema de Gestión Documentaria (Sisgedo) y el Sistema de Gestión Administrativa (Siga).

“El candidato en su plan no presenta propuestas anticorrupción en gestión pública, pues es declarativa y no propositiva. No hay acciones específicas”, recalcó a La República.

Roger Santa Cruz exhortó a los ciudadanos a emitir un voto responsable el 4 de diciembre. Foto: Clinton Medina/La República

Propuestas inconsistentes

La República también consultó sobre el tema de propuestas viables anticorrupción al politólogo Roger Santa Cruz, quien señaló que los candidatos de APP y Somos Perú tiene propuestas inconsistentes. Precisó que en algunos aspectos se consideraron medidas que ya existen.

“Son planteamientos que no profundizan, que no especifican los roles de los actores políticos ni el marco normativo en la mayoría de los casos. Es por eso que son inconsistente y, por ende, serían inviables”, anotó Santa Cruz.

Enfatizó que los planes de gobierno no visibilizan las causas, los tipos y las consecuencias de la corrupción y no se toma en cuenta la Política Nacional de Integridad y Lucha Anticorrupción. Empero, aseguró que Jorge Pérez tiene menos iniciativas y carece de planificación de tareas en esta lucha, de acuerdo a su propuesta.

Las autoridades de la actual gestión en el GRL son investigadas por presunta corrupción. Foto: captura de video/ La República

Candidatos se pronuncian

Este medio de comunicación dialogó con Jorge Pérez para conocer su opinión sobre los cuestionamientos al tema anticorrupción. En esa línea, remarcó que “todo es perfectible y nada está escrito sobre la piedra”.

A su turno, Alexander Rodríguez de APP mencionó que su compromiso con el pueblo es la lucha frontal contra la corrupción, puesto que formará parte de la hoja de ruta de su gestión, de resultar ganador en las elecciones del domingo 4 de diciembre.