Ministro Salas: Queremos pedir a la OEA que nos ayude a fortalecer la democracia del país

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Alejandro Salas, se pronunció sobre la visita del Grupo de Alto Nivel que llegará al Perú este domingo 20 de noviembre. Al respecto, comentó que solicitará a dicha delegación que ayude a fortalecer la democracia, así como el respeto de los “tiempos democráticos”.

“Constitucionalmente, existe el equilibrio de poderes, y eso queremos explicar a la OEA, que nos ayude a fortalecer el campo democrático del país, pero sobre todo que en el Perú se respeten los tiempos democráticos. Creo que eso es fundamental”, comentó a Radio Nacional.

En ese sentido, el ministro de Estado sostuvo que tanto el presidente de la República, Pedro Castillo, como el Congreso fueron elegidos por un periodo de cinco años en los que ambos deben trabajar por el bien del país.

“El presidente fue electo por cinco años y se tiene que respetar con una transición democrática el 2026, que, por supuesto, garantice un proceso electoral justo y correcto. El Congreso también ha sido electo por cinco años. ¿Qué nos queda? Trabajemos juntos, el Perú espera, los ciudadanos esperan, basta de pelear. Por el lado del Ejecutivo está el brazo extendido, esperamos que el Congreso nos extienda la mano también, eso es lo que buscamos”, comentó Alejandro Salas.

Ministro niega cierre del Congreso

El titular de la cartera del MTPE también se refirió a la cuestión de confianza que planteó el jefe de gabinete, Aníbal Torres, con el objetivo de eliminar la Ley 31399, la cual limita el derecho a referéndum de la ciudadanía.

Sobre esto, comentó que no pretende tomar una actitud “confrontacional”, sino un diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Asimismo, rechazó que se pretenda cerrar el Congreso de la República.

“Ahora, cuando el Poder Ejecutivo utiliza una herramienta constitucional, le dicen que es confrontacional. No, no es confrontacional, se está buscando el diálogo a través de una herramienta constitucional. (....) La Constitución me da herramientas para decirte: ‘escúchame, que queremos trabajar juntos’, y una de esas herramientas es el tema de la cuestión de confianza”, puntualizó Salas.

Finalmente, también comentó que espera que “los 130 parlamentarios puedan discutir a fondo sobre la cuestión de confianza”.

“(...) Le demuestre al país que estamos en un Estado de derecho en el que podemos dialogar, pero, sobre todo, en una materia tan importante como es devolverle, en toda su capacidad, al ciudadano, la iniciativa de poder decidir los destinos del país a través de un referéndum”, agregó