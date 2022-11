César Hildebrandt: “Políticos de todas las semillas, váyanse al infierno”

El periodista César Hildebrandt criticó la labor del presidente de la República, Pedro Castillo, y del jefe del Congreso, José Willams, por la crisis que vive el país en la actualidad.

En su columna del semanario Hildebrandt en su trece, el periodista dijo que los políticos son los que “más han arruinado el país”.

“Políticos de todas las semillas, váyanse al infierno. Ustedes son los que más han arruinado a este país. No valen una nota salida del conservatorio, una coma de Arguedas, una pincelada cardenalicia de Szyszlo”, escribió Hildebrandt.

Líneas más abajo destacó, “señor Castillo, su gobierno hiede. Señor Williams, su congreso debería dragarse. Espero que un mar de gente, un tsunami de cólera, ayude a la limpieza. Porque el problema del Perú no es la Constitución, sino la higiene”.

César Hildebrandt a Pedro Castillo: “Usted no es de izquierda, sino un cero a la izquierda”

No es la primera vez que, el periodista César Hildebrandt critica al presidente Pedro Castillo. Anteriormente, calificó al jefe de Estado como “un cero a la izquierda”.

Su comentario se dio luego de cómo los medios internacionales ilustraban el mapa político de la región de América Latina tras la victoria de Lula Da Silva en Brasil, durante el último domingo.

“El País salía con: ‘El triunfo de Lula, son 5 países que tienen gobiernos de izquierda’. Y por supuesto, no estaba incluido el Perú. Al Perú no lo contaban porque usted, señor Castillo, no es de izquierda, usted es cero a la izquierda”, expresó el último lunes en su programa por internet.