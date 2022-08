Coalición cívica en marcha por nuevas elecciones

Gianella Aguirre/ URPI-LR

La sociedad civil, representada por más de 170 organizaciones cívicas, se manifestó ayer en el centro de Lima exigiendo que las autoridades que están actualmente en el poder hagan lo que esté en sus manos para dar paso al adelanto de elecciones generales con reformas políticas que impidan la prolongación de la actual crisis política.

El simbolismo usado por los colectivos en el acto cívico realizado frente al Palacio de Justicia fue el despliegue de una bandera de un largo mayor a los 22 metros que inicialmente estaba fragmentada, dividida en partes, pero que termina uniéndose.

La presidenta del Consejo de Prensa Peruana y representante del Instituto Pro Democracia, María Eugenia Mohme, resaltó el objetivo de la actividad. “Con esta reconstrucción, hemos querido lanzar un mensaje de unidad a todos los peruanos que no nos encontramos en estos dos extremos en que nos quieren colocar los políticos y muchos ciudadanos”, anotó.

Mohme agregó que hay una gran cantidad de peruanos que está en el centro del espectro político aguardando una propuesta lúcida y auténticamente patriota. “Buscamos no estar en los extremos y que independientemente de cuál sea tu afinidad política, reconozcas que lo que nos une es nuestro amor por el Perú”, precisó.

A su turno, Jorge Medina, presidente del Movimiento Capitalismo Consciente Perú, dijo que el de ayer fue un acto simbólico muy importante.

“La sociedad civil, el sector privado, la academia y algunos medios nos hemos autoconvocado y logrado esta coalición ciudadana para recuperar la política para los peruanos”, manifestó.

Medina dejó en claro que hablan de política en términos de bien común. “El Perú está muy fraccionado y la polarización no ayuda. Podemos ponernos de acuerdo para consolidar una agenda de mediano y largo plazo. No podemos seguir con un gobierno y un Congreso como los actuales. Exigimos un cambio. No solo que se vayan todos, sino reformas políticas indispensables para no caer en lo mismo que sufrimos hoy”, dijo.

La clave

Apoyo. Según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el 65% de encuestados respalda la propuesta de convocar a nuevas elecciones generales. Es decir, dos de cada tres peruanos apoya a los colectivos que organizaron el plantón.