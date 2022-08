Ramiro Prialé Zevallos: “El país necesita una reforma política y electoral sustantiva”

Ramiro F. Prialé Zevallos, quien preside Pro Democracia, el cual integra la Coalición Ciudadana, opina que ante la crisis, el país necesita una urgente reforma política y reforma electoral. Informa también que Pro Democracia suscribe un anteproyecto de ley (publicado en su página web) y la firma digital, que considera uno de los pilares de una nueva forma de democracia.

— ¿Cuál es su reflexión ante el “que se vayan todos”?

— Los llamados a poner orden en el Congreso para que haga su labor y el desorden natural de este gobierno ya no dan para más. Es decir, el país está capturado o de rehén de una situación inviable. El país no da para aguantar cuatro años más a que el Congreso decida hacer su trabajo, que no es solo un tema de adelanto de elecciones, porque el adelanto per se de las elecciones no es la solución.

El país necesita una urgente reforma política y una reforma electoral sustantiva, porque ¿de qué sirve un adelanto de elecciones si vamos a caer en más de lo mismo? El problema es que hoy en día los partidos se han convertido en algunos casos en partidos-mafias, que llegan al poder no a servir al Perú sino a servirse a sí mismos. Han dejado de ser filtros y pilares de la democracia, y en muchos casos son mecanismos de fuga. Han convertido al Congreso en una guarida, en un mecanismo de fuga para usar la impunidad parlamentaria y no dar explicaciones a la justicia.

— Esos encargados de hacer reformas están en el Congreso.

— Es por eso que la Coalición Ciudadana, en la que está Pro Democracia, está imbuida de conducir una reforma constitucional desde los propios mecanismos que la Constitución prevé. Hemos producido un documento, dirigido por el constitucionalista Luciano López, que plantea un anteproyecto de reforma constitucional, colgado en nuestra web, y que abarca un amplio espectro de temas, no solamente la reforma de partidos políticos, la reforma electoral, sino cambios importantes en la Constitución para evitar, por ejemplo, que reos sentenciados puedan formar partidos políticos y postular. Todo eso ha permitido sumarnos a la Coalición, que es de amplio espectro.

— Pero hay un muro en el Congreso ante esas iniciativas.

— Lo que se plantea desde Pro Democracia es que se conduzca una iniciativa legislativa a través del recojo de firmas, pero además de eso, en previsión de que no se atienda incluso bajo presión ciudadana, llevarlo a referéndum si es necesario. Es una tarea titánica y a largo plazo... Pero ahí es donde nosotros planteamos una tarea muy sencilla que no necesita legislarse porque ya está legislada: la firma digital. Lo único que se requiere es que el Reniec, fundamentalmente, y la ONPE cumplan con lo que dice la ley y generen la firma digital.

— ¿Cómo explica ese proceso?

— Básicamente que una autoridad central y nacional como Reniec, en este caso, reconozca y valide todo acto que requiera de firmar un documento o una petición de cualquier índole, a través de medios electrónicos. Alguien dirá, pero hay zonas rurales. Donde no tienen agua, desagüe, servicios básicos, sí tienen celular y no uno, dos, porque hoy es un instrumento de sobrevivencia, conexión, del día a día, negocio, salud...

— Se ha vuelto masivo.

— Es un mecanismo para llegar al Perú profundo. La firma digital facilita la aparición de billeteras electrónicas, la firma de contratos remotos...

— ¿Cómo usar la firma digital?

— Hay una autoridad nacional, en este caso el Reniec, quien certifica tu firma. Eso tiene un valor enorme para el voto a distancia, para formar partidos políticos, ya no tienes que ir con un kit de papel y esperar un año o dos a que certifiquen si la firma es tuya. También para el caso de iniciativas legislativas... Es decir, el DNI tuvo valor y sentido en el siglo pasado para los documentos de papel, la firma digital tiene ese atributo en este siglo. Y más para una generación que se maneja con esos códigos virtuales.

— Y supera costos, distancias.

— Es como pagar con una tarjeta de crédito. La ONPE, con un kit electrónico virtual en tu celular, ya no papel, en tiempo real valida la firma. Eso puede ayudar a que la población participe con prontitud y tenga mejores respuestas. Esta nueva forma de la democracia, esta nueva forma de ciudadanía digital, se va a dar en la construcción de una Plataforma de Consenso Social.

— ¿Esto diferencia a Pro Democracia de otras propuestas?