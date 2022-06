Francisco Sagasti: “Tienen miedo de que, ante un adelanto de elecciones, me lance como candidato”

El expresidente Francisco Sagasti se refirió sobre las reuniones que mantuvo con el actual mandatario Pedro Castillo. Respecto a ello, dijo para La República que una de las razones por las que critican o generan dudas sobre estos encuentros se debe a que “tienen miedo de que, ante un adelanto de elecciones, me lance como candidato”.

En esta misma línea, dijo otra de las razones por la que lo “atacan” se debe a que “no soportan que haya existido un presidente que nunca recibió a un contratista o proveedor del Estad o y un gobierno de transición en el cual ningún ministro fue acusado de corrupción”.

Respecto a su retorno al escenario político, a fines de mayo, Sagasti Hochhausle señaló en una entrevista con Mónica Delta que se encontraba evaluando volver a participar. En aquella oportunidad también indicó que estaría dispuesto a dejar la vida académica para volver en ese camino, pero no aseguró que lo haría nuevamente como candidato para el máximo cargo en Palacio de Gobierno, ya que considera que existen otras formas de participar.

Como se informó, Francisco Sagasti asumió la presidencia del Perú desde el 17 de noviembre de 2020 hasta el 28 de julio de 2021. Llevó la banda presidencial luego de que el Congreso de la República aprobara con 97 votos a favor, 26 en contra y cero abstenciones que asuma la titularidad de la Mesa Directiva.

Esto último se produjo luego de la crisis social y política que se registró en el país. Específicamente cuando Martín Vizcarra y Manuel Merino estaban en el cargo presidencial.

Francisco Sagasti señaló que “jamás escondió” sus encuentros con Pedro Castillo

El exmandatario señaló para este medio que “no hay secretos” respecto a las reuniones que mantuvo con el actual jefe de Estado, Pedro Castillo Terrones.