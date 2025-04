El exabogado de Alberto Fujimori, César Nakasaki, consideró que la suspensión de José Domingo Pérez como fiscal es inoportuna, pues se da en medio de cuestionamientos contra el jefe de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público, Juan Antonio Fernández Jerí.

"No era el mejor momento. Si ahorita se está discutiendo si Jerí tuvo una actuación irregular en la cual implicaba a Pérez, aparezca una suspensión me paree que es igual a la guerra entre la fiscal de la Nación, la Junta Nacional de Justicia y el Ministerio del Interior. Seguimos en modo guerra y así no se hará justicia", indicó en diálogo con RPP.

De acuerdo con el letrado, la tendencia de cuestionar al sistema de justicia empezó desde el periodo de Castillo Terrones. "En su necesidad de defenderse atacó al Ministerio Público. Los ataques a la fiscal de la Nación, la Diviac, el equipo especial Efficop, todo se empieza a dar desde Castillo y luego se empieza a dar con Dina Boluarte", agregó.

Nakasaki considera que el jefe de la ANC de la Fiscalía está en "modo guerra" con Domingo Pérez

El hecho al que hace referencia Nakasaki es un cuestionamiento contra Fernández Jerí por supuestamente coordinar junto al abogado de Keiko Fujimori, Christian Salas Beteta, cómo destituir a los fiscales Marita Barreto, Rafael Vela y José Domingo Pérez.

La supuesta pretensión se realizó por medio de audios, los cuales fueron alertados por Domingo Pérez y corroborados por La República.

La República corroboró con tres fuentes distintas la veracidad del contenido del audio que corresponde a setiembre de 2024, incluso identificando las voces de Salas y Fernández.

Conversación confirmaría vinculo entre Jerí y abogado de Keiko Fujimori

La conversación evidencia un complot del fujimorismo y de su aliada, la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, para tumbarse a los fiscales a cargo de los casos Valkiria y Cócteles.

Salas y Fernández conversaron sobre una persona que estaba relacionada con el coronel PNP Harvey Colchado Huamaní, el exjefe del equipo de equipo de policías que apoyaban al Equipo Especial contra la Corrupción del Poder (Eficcop), que coordinaba la fiscal superior Marita Barreto. Fernández le dijo a Salas que era importante captar a ese personaje para que acusara a Barreto y Colchado, luego de lo cual “yo inmediatamente ordeno abrir investigación fiscal”.

Para el momento de la grabación, Patricia Benavides había sido destituida como fiscal de la Nación, producto de la Operación Valkiria que ejecutó el Eficcop, y estaba en curso el juicio contra Keiko Fujimori y sus cómplices por el caso Cócteles. Por eso, Juan Fernández aconsejó, según la grabación, buscar aliados entre los fiscales supremos.

“Hermano, si yo no recibo ayuda, no voy a remar solo”, le dijo Fernández a Salas.

Por coincidencia, en octubre de 2024, al mes siguiente de la entrevista clandestina con Christian Salas, Juan Fernández dispuso la suspensión de la fiscal superior Marita Barreto por una supuesta infidencia en el caso del congresista Guillermo Bermejo. No era verdad. Solo se trató de un pretexto.