El congresista Alex Paredes (Bancada Magisterial), presidente de la Comisión de Ética del Congreso de la República, aseguró que la congresista Rosselli Amuruz (Avanza País) no está exenta de ser investigada por la comisión que preside. Amuruz podría enfrentar un proceso de evaluación de conducta en dicho espacio parlamentario luego de que se hiciera público que su media hermana, Rochel Amuruz, la denunció por presuntamente apropiarse de una millonaria herencia tras el fallecimiento de su padre, presentando documentación falsa.

"Es factible que se evalúe el caso, porque la conducta debe ser adecuada tanto dentro como fuera del Congreso. El equipo ha determinado que, ante este tipo de hechos, se curse un oficio para solicitar la información correspondiente, dado que se menciona a la congresista en este asunto. Luego de recibir la respuesta, realizaremos la evaluación respectiva para determinar las acciones a seguir", señaló Paredes al ser consultado al respecto.

Roselli Amuruz: congresista denunciada por su media hermana

Rosselli Amuruz enfrenta una nueva polémica tras ser acusada por su media hermana, Rochel Amuruz, de haberse apropiado de una millonaria herencia mediante el uso de documentos presuntamente falsificados. Según Rochel, la legisladora no solo la excluyó del proceso de sucesión, sino que también le impidió asistir al funeral de su padre, Roger Amuruz, quien falleció el 19 de octubre de 2022. La denunciante, quien solo comparte vínculo paterno con la congresista, ha vivido en Nueva Jersey durante 25 años y, debido a su crianza en el extranjero, no habla español. No obstante, esto no le impidió declarar ante la prensa, donde aseguró que su familia ha actuado de manera ilegal y que tiene derecho a recibir su parte de la herencia, ya que su padre la reconoció como hija legítima.

La disputa legal comenzó en 2022, cuando Rochel Amuruz presentó una denuncia ante la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de La Molina y Cieneguilla. La demanda incluye a varios miembros de la familia del empresario fallecido, entre ellos Teresa Dulanto Vega, madre de la congresista, y la propia Rosselli Amuruz. Se les acusa de falsedad y fraude procesal en el trámite de la herencia, cuyo valor se estima en más de 800 millones de soles. Conforme avanzó la investigación, surgieron nuevas pruebas, incluyendo un documento que, aparentemente, certifica la transferencia de acciones de la Universidad Politécnica Amazónica a favor de Rosselli Amuruz poco antes del fallecimiento de su padre. Estas acciones tendrían un valor estimado de 35 millones de soles. La defensa de Rochel sostiene que el documento en cuestión habría sido falsificado.

Roger Amuruz Gallegos, padre de ambas, fue un destacado empresario y excongresista de la República. Nació en Tambopata, Madre de Dios, el 28 de noviembre de 1952, y ejerció como parlamentario entre 1992 y 1995 por el partido Cambio 90, logrando la reelección para un siguiente período. Ingeniero industrial de profesión, se consolidó como un influyente inversionista en el sector educativo, fundando instituciones como la Universidad Tecnológica del Perú y siendo accionista de otras entidades académicas. Estas actividades le permitieron acumular una fortuna estimada en 800 millones de soles, cuya distribución hoy es motivo de este intenso cruce judicial y familiar.

