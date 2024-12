Gobernador de Puno advierte que Dina Boluarte no es bienvenida por muertes en protestas: "El dolor es latente"

El gobernador de Puno, Richard Hancco Soncco, declaró a La República acerca de la posición de su región respecto a una posible visita por parte de la presidenta Dina Boluarte. Según Hancco, la llegada de la jefa de Estado a tierras puneñas es poco viable debido a la falta de legitimidad que tiene entre la población de este lugar.

"No creo que sea posible que venga a visitar Puno. (…) Primero tiene que haber un sinceramiento de los pasos, y cada día aparecen muchas cosas. (…) Siempre hemos dicho que lo dejamos a la población, pero se siente cierta extrañeza por algunos actos presentados en los últimos días, y creo que la población tiene su opinión. El resultado de ello son las estadísticas. Y el dolor es latente", indicó.

Para Hancco Soncco, la primera condición para avanzar hacia la reconciliación entre la región de Puno sería que la presidenta se someta a las investigaciones en su contra por la muerte de civiles puneños durante las manifestaciones ocurridas a finales del 2022 e inicios del 2023. La autoridad regional enfatizó que esto está reglamentado según la jurisprudencia tanto nacional como internacional.

"Que se investigue. (…) Uno, como autoridad, tiene que priorizar la investigación, más cuando se trata de vidas humanas. No lo digo yo, sino que existen pronunciamientos del Tribunal Constitucional y jurisprudencia internacional que establecen que el Estado debe esclarecer estos hechos. Mientras eso no se haga, estamos incumpliendo lo estipulado por las instituciones", señaló.

Asimismo, Hancco Soncco no descartó que, más adelante, su decisión de no comunicarse con el Gobierno Central cambie. "No podemos descartar que hablemos con la presidenta, pero las condiciones que hemos puesto para que haya diálogo no varían. Cuando manifestamos algo, debo hablar pensándolo bien. Eso no va a cambiar mientras no haya voluntad de esclarecer. (…) Hay derechos fundamentales que deben respetarse", dijo.

Dina Boluarte sigue sin hacer mea culpa por las protestas

En tanto, Dina Boluarte sigue sin hacer un mea culpa por las muertes ocurridas durante las protestas, en las que más de 50 personas perdieron la vida debido a la represión policial. A pesar de la magnitud de estos eventos, Boluarte no ofreció una reflexión autocrítica, sino que resaltó que su "determinación" fue la que permitió que el pabellón nacional siguiera ondeando. En uno de sus discursos, subrayó los logros del 2023 en términos de democracia, libertad, propiedad privada, economía de mercado y derechos humanos.

Durante esa intervención, la mandataria evitó abordar la actuación de la Policía Nacional del Perú en el contexto de las manifestaciones. En su lugar, indicó que grupos violentos habrían intentado desestabilizar el orden democrático. Este mensaje lo replicó recientemente en su anuncio sobre el aumento del sueldo mínimo, donde, para impulsar una narrativa que criminaliza la protesta, afirmó que las manifestaciones fueron el principal factor que provocó la recesión a finales de 2023.