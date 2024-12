La presidenta Dina Boluarte oficializó un bono extraordinario de S/1.000 para trabajadores del Despacho Presidencial comprendidos en los decretos legislativos 276 y 1057. La medida fue oficializada en el Diario El Peruano mediante la Ley N° 32185, N° 32186 y N° 32187.

De acuerdo a la información a la que accedió La República y que se encuentra en la página de transparencia, en el Despacho Presidencial que lidera Boluarte Zegarra trabajan más de 100 personas entre funcionarios, directivos, profesionales, técnicos y auxiliares. De esta manera, todos ellos se verían beneficiados económicamente en febrero del 2025.

"La bonificación extraordinaria no tiene naturaleza remunerativa, no es de carácter pensionable, no está afecta a cargas sociales, no constituye base de cálculo para los beneficios sociales y se paga por única vez en el mes de febrero de 2025", dice la norma.

El decreto legislativo establece que, para el pago de la bonificación, el personal del Despacho Presidencial debe estar registrado en el sistema del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF); es decir, en el aplicativo de información de planilla de los recursos humanos del sector público. También debe tener vinculo laboral hasta el día en que se realice el depósito en sus cuentas bancarias.

"La implementación de lo dispuesto en el presente artículo se financia con cargo al presupuesto institucional del Despacho Presidencial, sin demandar recursos adicionales al tesoro público", detalla la norma.

Se establece, además, que para exceptuar esta bonificación del artículo 6 de la ley de presupuesto ya no se aprueben nuevas bonificaciones beneficios, asignaciones o incentivos, estímulos, retribuciones, dietas, compensaciones o pagos de cualquier otro tipo.