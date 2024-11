El presidente de la Cámara de Comercio de Arequipa, Julio Cáceres Arce, expresó su preocupación por la ausencia de la presidenta Dina Boluarte y miembros de su gabinete ministerial en la inauguración de la Convención Anual de Ejecutivos (CADE), evento empresarial de gran relevancia. En sus declaraciones, destacó que la falta de representación política genera un gran vacío que puede afectar el desarrollo del país.

En esa línea, lamentó que a pesar de las invitaciones no estén presentes, no obstante, sostuvo que a pesar de ello no cree que estén ajenos o a espaldas de los empresarios. "Todavía tengo la esperanza de que lleguen", dijo para Canal N.

"Hay algunos congresistas que nos están acompañando, se anunciaba la presencia de algún ministro y esperemos que durante el transcurso de esta tarde y mañana tengamos la presencia de la mandataria, aquí en Arequipa la recibimos con el respeto, aplaudiendo lo nuevo y criticando cuando no camina adecuadamente", agregó.

Es el evento adecuado para que Dina Boluarte exprese su política de Estado

Asimismo, el presidente de la Cámara también se refirió al contexto político en el que se desarrolla el evento, donde mencionó la falta de presencia de Dina Boluarte: "Es un tema que todavía se maneja con la reserva del caso, pero creo que está el auditorio adecuado para que la presidenta pueda exponer lo que realmente está considerando con su política de Estado. Sería generar un vacío que la parte política no esté presente".

Sobre la reciente destitución del ministro de Agricultura, Rómulo Mucho, Cáceres Arce comentó que estar involucrado en la política del país conlleva sus repercusiones, aunque también reconoció que Mucho había realizado un trabajo significativo durante su gestión. "La política pasa factura y en este caso le tocó al ministro Mucho, pero en el contexto general ha hecho una labor bastante interesante, no se le ha dejado actuar como él hubiera querido. El gabinete necesitaba cierta oxigenación y no solamente de un ministro", señaló.

Finalmente, Fernández no dejó de señalar la crisis que atraviesa la región debido a los bloqueos de las vías hacia Lima y la crisis del gas, situaciones que, según él, no han recibido una respuesta adecuada por parte del Ejecutivo. "Hoy tenemos que lamentar que son 8 días de bloqueo de las vías que vienen de Arequipa a Lima. El gas se ha cuadruplicado y no hay respuesta del Ejecutivo, no hay principio de autoridad. No siento respuesta del ministro del Interior y menos del de Transportes", concluyó.

Desde Presidencia de Consejo de Ministros aseguraron a La República que la presidenta Dina Boluarte si viajará a Arequipa para participarte de la CADE.

¿Qué es la CADE 2024?

La Convención Anual de Ejecutivos (CADE) es un evento importante en el ámbito empresarial y económico en Perú. Organizada por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y otras instituciones, la CADE reúne a líderes empresariales, ejecutivos, funcionarios del gobierno, académicos y otros actores relevantes para discutir temas de interés nacional y promover el desarrollo económico del país.

El evento se lleva a cabo anualmente y suele incluir conferencias, paneles de discusión y talleres sobre diversos temas, como la inversión, la innovación, la sostenibilidad, la competitividad y las políticas públicas. La CADE también busca fomentar el diálogo entre el sector privado y el gobierno, así como generar propuestas y soluciones a los desafíos que enfrenta el país.

La participación de la presidenta Dina Boluarte y sus ministros facilitaría el diálogo directo entre el gobierno y el sector empresarial, lo que puede ayudar a alinear intereses y fomentar la colaboración en la formulación de políticas públicas.