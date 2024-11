¿Por qué Vladímir Putin no vino al Perú para reunirse con Dina Boluarte por el APEC 2024?

Vladímir Putin, presidente de Rusia, no asistió al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2024, celebrado en Lima, Perú. Su ausencia en un evento que reunió a los líderes de las principales economías del mundo generó diversas especulaciones, entre las cuales se destacaron la inseguridad ciudadana, la presencia del país estadounidense y una orden de arresto internacional. En ese contexto, La República se comunicó con el exministro de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Rodríguez Mackay, y con los internacionalistas Farid Kahhat y Oscar Vidarte, con el fin de obtener mayores detalles sobre las razones detrás de la no participación del mandatario ruso y las implicaciones políticas de su ausencia a nivel internacional.

¿La inseguridad ciudadana influyo en la decisión de Vladímir Putin?

Como se sabe, la inseguridad ciudadana en Perú ha aumentado significativamente, alcanzando cifras de asesinatos y crímenes superiores a las de años anteriores. Esta situación fue señalada como una de las causas por las que Vladímir Putin no habría asistido a la cumbre APEC. Ante esto, dos de los especialistas consultados presentaron puntos de vista contrapuestos, ofreciendo dos escenarios a considerar.

"Esta ausencia evidentemente supone también un desplazamiento hasta un país como el Perú, que ya se ha revelado como un país inseguro. Y la inseguridad en el Perú no la han dicho los extranjeros, no la han referido a otros países, no, no, nada de eso. Las circunstancias de que el Perú sea un país inseguro han sido confirmadas por el propio Estado peruano, sobre todo por nuestra incapacidad para poder sostener una inauguración presencial en el mega puerto de Chancay, debiendo ser reducida a una inauguración virtual. Entonces, creo que presidente de Rusia, no cuenta con las garantías ni la seguridad en un país que no la tiene, y en un contexto dificilísimo como el de la guerra, sobre todo cuando el mundo se mueve por los drones, el mundo se mueve por ciberespacio y los ciberataques. Para Vladímir Putin, esta circunstancia también era un elemento gravitante.", señaló el excanciller Miguel Rodríguez Mackay, quien consideró esta situación como uno de los motivos por los cuales Putin no asistió.

Por otro lado, el internacionalista Farid Kahhat, con una opinión distinta, comentó: "Digamos que siempre cabría la posibilidad de que hubiera manifestaciones de protesta contra las acciones de Rusia en Ucrania, pero a juzgar por los precedentes, eso era poco probable. Vinieron Xi Jinping y yo, Joe Biden, y digamos, siempre puedes hacer lo que hizo Biden: él vino con un grupo de cientos de militares y policías norteamericanos. No creo que haya sido un factor importante."

La presencia de Joe Biden tras apoyar a Ucrania en la guerra con Rusia

La participación del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la cumbre APEC fue una de las más comentadas y esperadas. Sin embargo, su presencia, como principal aliado de Ucrania —país considerado enemigo de Rusia en el contexto de la guerra— generó suspicacias sobre la posible asistencia del presidente ruso. Para profundizar en esta causa, los especialistas compartieron sus opiniones.

"No, yo creo que igualmente Vladímir Putin no habría venido, porque la fotografía es uno de esos elementos que influyen, pero el otro factor es que él es un presidente de un país en guerra y debe estar concentrado en cómo resolver esta situación bilateral. Su desplazamiento hasta América Latina, y específicamente hasta Perú, habría sido demasiado largo y complicado para solventarlo, lo que lo habría hecho extremadamente vulnerable. Así que estos elementos coadyuvan, uno y otro, de manera concomitante. No se deben ver de manera aislada; hay que considerar el conjunto.", señalo el exministro Rodríguez Mackay.

"Cuando empezó la APEC, la relación entre Rusia y Estados Unidos era buena, desde el año 2022, cuando menos, desde antes, pero con certeza desde 2022. La OTAN, liderada por Estados Unidos, y Rusia están librando una guerra a través de Ucrania. Así que sí, ese puede ser otra consideración.", opino el internacionalista Farid Kahhat.

Orden de captura internacional: ¿Salir de su país expondría su libertad a ser detenido?

En marzo de 2023, la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra el presidente ruso Vladímir Putin por crímenes de guerra, acusándolo de ser responsable de los secuestros de niños ucranianos. En consecuencia, la posible llegada del líder ruso a Perú generó incertidumbre sobre su detención a su arribo, dado que, al ser parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el país está obligado a ejecutar dicha captura. Ante esta situación, los expertos opinaron lo siguiente:

"La APEC se formó cuando Rusia era parte del llamado G8; ahora, ya el G8 no existe, y Rusia ha sido separada nuevamente, lo que ahora es el G7. Entonces, claro, las relaciones entre Estados Unidos y Rusia se han deteriorado, pero también está el hecho de que Perú es un país suscriptor del Tratado de Roma, que da origen a la Corte Penal Internacional, y que esa Corte ha pedido la detención y extradición de Vladímir Putin por crímenes de lesa humanidad. En ese sentido, de venir a Perú, en principio, al menos estaría obligado a detenerlo. Putin ya ha viajado fuera del territorio de Rusia, pero a países que no son parte de la Corte Penal Internacional.", argumentó el especialista Kahhat.

"Él tiene mucho cuidado de saber dónde viaja, porque recordemos que la Corte Penal Internacional ha emitido una orden de detención. A partir de eso, él tiene mucho cuidado de dónde va. Entonces, por eso, él evita tener ese tipo de problemas. Se cuida mucho de cuáles son los espacios de participación. Por eso, por ejemplo, es mucho más cómodo en espacios como BRICS, donde Rusia tiene algún tipo de liderazgo. No se siente mucho más cómodo en esos espacios, donde su papel es muy importante. En cambio, por ejemplo, en el G20, donde la participación de las potencias occidentales suele ser muy importante.", enfatizó el internacionalista Oscar Vidarte.

"La razón fundamental de que Vladímir Putin no venga al Perú no porque el tema ser detenido, sino porque resultaría una absoluta impertinencia y una dislocada posición política verse en un encuentro con uno de los actores visibles del sistema internacional que apoya abiertamente a su enemigo en la guerra, que es Ucrania. Ese actor que apoya es Estados Unidos; entonces, esa foto sería políticamente muy mala para Vladímir Putin.", discrepó Rodríguez Mackay, quien consideró más relevante la presencia del presidente de Estados Unidos en la cumbre.