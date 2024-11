Es oficial, Rusia y Corea del Norte se unen militarmente contra Ucrania

Los gobiernos de Rusia y Corea del Norte formalizaron ayer domingo un tratado de defensa mutua que podría profundizar su colaboración en el conflicto con Ucrania, alerta la UE. Este acuerdo, firmado por el presidente ruso Vladimir Putin durante su visita a Pyongyang en junio y ratificado por la cámara alta del Parlamento ruso ayer 8 de noviembre, establece una "ayuda militar inmediata" en caso de un ataque contra cualquiera de los dos países. El tratado también compromete a ambos países a coordinar sus esfuerzos internacionales para desafiar las sanciones impuestas por Occidente y a alinear sus posiciones en la ONU, según la agencia de noticias France Presse.

La relación entre ambos países se ha estrechado considerablemente desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en 2022.

Corea del Norte, dirigido por su mandatario Kim Jong-un, ha proporcionado apoyo diplomático y militar a Moscú en su guerra contra Ucrania. Por su parte, Putin, quien ha enfrentado un aislamiento creciente en la arena internacional debido a la invasión, ha reforzado su lazo con Pyongyang como parte de su estrategia para contrarrestar las sanciones y aislarse de Occidente.

De acuerdo con información de The New York Times, fuentes de inteligencia ucranianas sostuvieron que Corea del Norte ha desplegado alrededor de 10.000 soldados en Rusia para apoyar a las fuerzas rusas en la lucha contra Ucrania. Aunque el presidente Putin no ha confirmado este despliegue, [AQUÍ CONTINUACIÓN DE LA EDICIÓN IMPRESA] ya que había desviado una pregunta sobre el tema el pasado mes de octubre centrando su respuesta en criticar el apoyo de Occidente a Ucrania.

Mientras tanto, en la región de Kursk, ubicada al oeste de Rusia, se ha producido una concentración significativa de tropas rusas y norcoreanas. Según funcionarios estadounidenses y ucranianos, unas 50.000 tropas, incluidas las norcoreanas, se están concentrando en la zona antes de un posible ataque destinado a recuperar el territorio que Ucrania había ocupado. A pesar de que las fuerzas rusas han estado utilizando misiles y artillería para recuperar territorio en Kursk desde principios de año, aún no han lanzado un asalto importante en la región. Se espera que la ofensiva se inicie en los próximos días, ya que las tropas norcoreanas están siendo entrenadas por las fuerzas rusas, informan funcionarios ucranianos y fuentes de inteligencia, citados también por The New York Times.

Nuevo momento en la guerra entre Rusia y Ucrania

La ratificación de este tratado y el despliegue de tropas en la región de Kursk coinciden con un momento crítico en la guerra. Rusia ha concentrado fuerzas sin retirar tropas del este de Ucrania, lo que le ha permitido continuar presionando en varios frentes simultáneamente. En este contexto, diversas fuentes de inteligencia de diversos países de Occidente han coincidido en la posibilidad de que la colaboración entre los presidentes Putin y Kim Jong-un, ambos enfrentados a la comunidad internacional, podría significar un escalamiento del conflicto en las próximas semanas.