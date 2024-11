Canciller Schialer sobre triunfo de Donald Trump en Estados Unidos: "Ya fue presidente y al Perú no le fue mal"

El actual ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, dijo a RPP que el ganador de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Donald Trump, no supone ningún peligro para el Perú y según él, cuando en el pasado había sido presidente, al país no le fue mal, por lo que esto no significaría retroceso de ninguna clase, ya que somos más interesantes ahora a comparación del periodo anterior.

"El presidente Trump ya fue presidente y al Perú no le fue mal y estoy absolutamente persuadido que no significará ningún retroceso porque sabemos lo que queremos. Los contextos han cambiado para mejor, somos más interesantes ahora para Estados Unidos que quizá en el periodo anterior", señaló.

Al mencionarle que Perú es un país que tiene mucha inversión china; principalmente, por el Megapuerto de Chancay y que Estados Unidos no mira esto con buen ojo, el canciller Schialer mostró su discrepancia de opiniones y alegó que esas inversiones provienen del sector privado y no público.

"Allí me permito discrepar. Son privados, Cosqo es privado, mucho se dice de sus vínculos con su país de origen. Pero formalmente es privado. Es de 1300 millones de dólares en su primera fase y va a terminar siendo alrededor de 3800 millones cuando terminen las tres fases. Eso es algo muy importante. Pero no es menos importante la inversión norteamericana en el Perú, y no solamente en áreas claves como la ciencia, la tecnología, y sino que también en la infraestructura", le respondió al periodista.

Asimismo, Schialer mencionó grandes cifras de dinero que tendría pensado invertir Estados Unidos en Perú en diferentes áreas, incluyendo el aspecto energético y resaltó que nos ven como un país muy atractivo con el que coinciden en varios aspectos.

"La verdad es que estamos calculando que hay inversiones potenciales, ya algunas realizadas, con los Estados Unidos en el Perú de alrededor de 4000 millones de dólares en áreas que tienen que ver con infraestructura pero también con energía, con temas agrícolas, con temas de ciencias del espacio también (...) nos ven como muy atractivos", comentó.

"Al Perú lo promovemos todos"

El titular de Relaciones Exteriores mostró su interés en que se realice de manera exitosa el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico APEC 2024 y subrayó la importancia de que todo el país se involucre en dar una imagen positiva pero no mencionó nada acerca del paro de transportistas programado para las mismas fechas del evento.

"En ningún otro foro el Perú tiene el privilegio de manejar estas cosas tan importantes que una zona tan potente económica, es un tema de todo el país, al Perú lo promovemos todos, ese es el mensaje que de una manera muy marcada debemos dejar en las mentes y corazones de los que nos van a visitar. Vamos a tener 2 visitas de estado, 5 visitas oficiales y la señora Presidenta tendrá 14 reuniones bilaterales. Tenemos que mostrar lo mejor de nosotros", dijo tajantemente.