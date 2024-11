Rosa María Palacios destacó que los acuerdos del Consejo de Estado no tendrán gran impacto en temas de seguridad ciudadana. Foto: La República

Ante la creciente inseguridad ciudadana, Dina Boluarte convocó a Consejo de Estado el último 5 de noviembre, sin embargo, los acuerdos de la sesión estuvieron construidos en base a "mitos y mentiras", aseguró Rosa María Palacios, en su programa Sin Guion. Además, según explicó la abogada, no hubo intención de derogar las leyes que favorecen al crimen organizado.

"Que no los convenzan con los mitos. Lo que tiene que hacer la presidenta es invertir en inteligencia policial, eso cuesta dinero, implica formación y decisión política. Nos reiteraron el operativo Amanecer Seguro, el operativo Génesis, pero eso es tirar una red a ver qué cae. Así no se combate la extorsión. Se debe invertir en la pesquisa policial. A parte de eso, no hubo ni una palabra sobre la derogatoria de leyes que favorecen al crimen", comentó.

En ese sentido, Palacios explicó que en lugar de tomar decisiones que realmente logren reducir el nivel de inseguridad en el país, la jefa de Estado se dedicó a anunciar acuerdos en base a "tres mitos sobre inseguridad extendidos en el Perú".

Mitos de los acuerdos del Consejo de Estado, según RMP

"Yo pensaba que se iba a luchar, luego de la absolución del clan Orellana, por la derogatoria de las normas que favorecen al crimen organizado. No se dijo nada de eso. Yo pensé que se iba a dar una asignación de recursos importante para la Policía Nacional y no. No hubo nada de eso", agregó.

Mito N°1: "La Policía captura a todos los delincuentes y los fiscales los sueltan"

El primero de los mitos, según Palacios, es el asegurar que el Poder Judicial "libera" delincuentes cuando, en realidad, son las propias normas impulsadas por el Gobierno de Dina Boluarte las que "obligan" a los jueces a eximir de prisión a los criminales.

"El Gobierno de Dina Boluarte a través de facultades legislativas expidió un decreto legislativo que favorece que las personas no vayan a prisión. Ahora los delitos deben tener penas mayores a 5 años para ir a prisión. ¿Quién está facilitando la libertad de delincuentes? ¿El Poder Judicial o el decreto legislativo de la señora presienta? Ayer pudo anunciar que lo iban a derogar, pero no. La ley suelta a los delincuentes, no los fiscales", sentenció la líder de opinión.

Mito N°2: "Los policías van presos por defender la vida de los demás"

El segundo mito es la afirmación presidencial de que "los efectivos policiales van presos por defender su vida o la de los demás", indicó Palacios. Ante ello sostuvo que es "absolutamente falso", pues "hoy no hay un solo policía preso en prisión por disparar su arma de reglamento".

"La legítima defensa esta regulada desde el inicio de los tiempos. En el caso especifico de militares y policías, están sus normas especiales que establecen los términos de enfrentamiento. Hay 20 casos en investigación de los miles de policías que hay. Son casos dudosos, pues. Sino no los llevarían a juicio. ¿Qué quiere Dina Boluarte? Que se vayan a un fuero militar - policial para garantizar impunidad", manifestó.

"¿Esto va a contribuir a mejorar la seguridad ciudadana en el Perú? No, en los absoluto. Además de que es completamente interinstitucional. No lo aceptará ningún juez", indicó.

Mito N°3: "Los venezolanos son los culpables de todo lo que nos pasa en el Perú"

Por último, el tercer mito al que hace referencia RMP en su programa Sin Guion es que "los venezolanos son los culpables de todos los delitos en el Perú". "Todo lo que nos pasa es culpa de los venezolanos. Eso es absolutamente falso. Toda la estadística dice lo contrario. Los sicarios y los extorsionadores, lamento informarles, son peruanos. Pueden revisar la estadística penitenciaria y eso lo demuestra", precisó.