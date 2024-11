La congresista María Agüero, representante de Arequipa por Perú Libre, ha sido protagonista de diversos hechos y cuestionamientos desde que asumió su cargo. Recientemente, su domicilio, despacho y dos inmuebles han sido allanados por la Fiscalía por el caso 'Mochasueldos', que se le sigue por el presunto recorte de sueldo de los trabajadores de sus oficinas parlamentarias. Sin embargo, Agüero ha expresado polémicas declaraciones que han generado críticas de la ciudadanía y la opinión pública.

Uno de los primeros hechos fue que, tras asumir su cargo, Agüero Gutiérrez dijo que el sueldo de congresista (de S/15.600) "no le alcanzaba" para vivir en Lima y ejercer su labor parlamentaria porque no calzaba con su ritmo de vida. Pero también, en diciembre de 2022, cuando el expresidente Pedro Castillo intentó realizar un golpe de Estado, la legisladora enfatizó que la actuación del exmandatario "no la decepcionaba".

María Agüero expulsada por estudiantes de un colegio en Arequipa

El 23 de agosto de este año, Agüero protagonizó un tenso episodio en el colegio Independencia Americana de Arequipa, de donde fue expulsada tras haber emitido comentarios despectivos sobre dicha institución y otra escuela, Micaela Bastidas. En una entrevista, Agüero Gutiérrez se refirió a los miembros de estas instituciones como "delincuentes", lo que generó una reacción en su contra por parte de los estudiantes y su expulsión, por parte de los padres de familia, quienes la increparon arrojándole huevos.

Fue declarada persona no grata y no quiso pedir disculpas

Luego de los incidentes en la institución educativa, la congresista María Agüero fue declarada persona no grata por los municipios de Villa Hermosa de Yanahuara y José Luis Bustamante y Rivero. Además, durante su semana de representación, fue interceptada por periodistas de Islay, quienes le preguntaron sobre la expulsión del colegio y las acusaciones de recorte de sueldo a sus trabajadores. Sin embargo, a pesar de la insistencia para que ofreciera disculpas por sus comentarios, Agüero defendió su postura diciendo que "la prensa no va a poner palabras en su boca".

Acusaciones de recorte salarial en su despacho

Uno de los puntos más graves en el historial parlamentario de María Agüero es la acusación de haberse apropiado del 10% del salario de sus trabajadores. En agosto de este año, el programa Punto Final reveló que la congresista habría obligado a su personal a ceder una parte de su salario y bonos mensuales. Según el testimonio de una extrabajadora, los montos recaudados eran enviados a la cuenta de César De la Cruz Canales, exasesor de Agüero, quien habría gestionado estos pagos durante su tiempo en el Congreso, recibiendo además un salario mensual de aproximadamente S/ 10,000.

Esta denuncia periodística puso a Agüero bajo investigación en el marco del caso 'Mochasueldos', en el cual se investiga a varios congresistas por prácticas similares.

Allanamiento de sus propiedades y despacho congresal

El 5 de noviembre, la Fiscalía de la Nación, en coordinación con la Policía, allanó la vivienda y oficinas de Agüero en el Congreso en busca de pruebas en el marco del caso 'Mochasueldos'. La congresista, sin embargo, no se encontraba en el país, pues había viajado a Caracas, Venezuela, para asistir al Foro Parlamentario Mundial Antifascista.

Según informó el Ministerio Público, con estas intervenciones, se busca recabar pruebas que respalden las acusaciones en su contra, relacionadas con el posible uso indebido de fondos y beneficios personales a expensas de su posición pública. Estas acciones se dan dentro del marco de la investigación por presuntos delitos de concusión y enriquecimiento ilícito, que involucra a la congresista de Perú Libre.