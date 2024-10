En una entrevista con La República, el fiscal José Domingo Pérez expresó su preocupación luego de ser acusado de presunto enriquecimiento ilícito en el programa de Phillip Butters el pasado 23 de septiembre. Pérez señaló que esta acusación, presentada como una "noticia bomba", parecía estar inicialmente dirigida hacia el periodista Gustavo Gorriti. Asimismo, cuestionó el papel de Butters en el asunto, recordando que el conductor había visitado la clínica donde se encontraba Andrés Hurtado, conocido como 'Chibolín'. En este contexto, Pérez se planteó una pregunta: “¿Han citado a declarar a ese periodista que presentó esta supuesta bomba en la investigación contra Andrés Hurtado?”.

"Así como sucedió años anteriores, cuando me denunció el exministro Hernán Garrido-Lecca y que tuvo que ser archivadas investigación, yo espero que se tome la decisión de vida y se pueda disponer también en el archivamiento.", agregó.

Esta supuesta primicia, difundida a través del canal Willax, se presentó durante el alegato de apertura del caso Cócteles. El fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, indicó que la acusación pericial atribuida a él estaba a cargo del fiscal Regis Oliver Chávez Sánchez, quien propuso llevarla a cabo en 15 días. Pérez consideró este plazo como poco fiable.

"Faltando menos de un mes (para que acabe el plazo de la investigación) y cuando estoy sustentando el alegato de apertura en el caso Cócteles, el fiscal Regis Oliver Chávez Sánchez decide hacer una actividad pericial en 15 días. Y en esos 15 días, que por la experiencia que tengo acá en el Ministerio Público de muchos años, es poco probable que se logre un resultado fiable.", manifestó para la República, el fiscal Domingo Pérez Gómez.

Durante la entrevista con el fiscal, también expresó su respuesta respecto al desbalance patrimonial que se le atribuye. "(...)comienzan a hacer una observación en relación con los meses en que yo he tenido que representar al equipo especial en actividades en el extranjero señalando que he tenido mayores gastos, pero que extrañamente no recaba en esa documentación de las oficinas administrativas del Ministerio Público para corroborar por qué realizó esos mayores gastos. Al final, el fiscal Regis Oliver Chávez Sánchez eleva un informe al fiscal de la Nación. Está en el despacho del fiscal de la Nación y yo durante todo este tiempo he procurado recabar toda la documentación que acredite y certifique de que esos gastos están debidamente justificados y son gastos que corresponden a la función y reafirmando que no existe desbalance patrimonial.", señalo.

Gustavo Gorriti, en un artículo de IDL, criticó la supuesta “bomba” anunciada por un presentador de televisión, que resultó ser una revelación sobre el fiscal José Domingo Pérez, ya conocida. Gorriti señaló que la expectativa creada fue exagerada y que la información no aportaba novedades significativas, resaltando la importancia de una comunicación más responsable en los medios para evitar desinformar al público.

"Llámenlo como quieran: publicidad engañosa, distorsión informativa, intento de desactivación del caso Chibolín, enceguecedora estupidez… de repente todo lo anterior. El resultado fue que Butters protagonizó la madre de todos los ridículos hasta para los fachos de la desinformación.", se puede leer en su artículo

Ya ustedes, lectores, saben qué pasó. La “bomba” sobre Gorriti no era sobre Gorriti y no era bomba. Se trataba de una investigación fiscal sobre un supuesto desbalance en los ingresos del fiscal José Domingo Pérez, que ya había sido informada por diversos medios y cuyo desarrollo reciente dejaba sin base a esa supuesta discrepancia entre gastos e ingresos", sostuvo.