La congresista Susel Paredes informó, tras apersonarse a los exteriores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), que ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Prevención del Delito en contra de la rectora Jeri Ramón, sus vicerrectores y los que resulten responsables de los actos de violencia perpetrados contra los estudiantes de la universidad la noche del último jueves 17 de octubre, cuando protestaban por la presunta falta de transparencia en las recientes elecciones internas de la UNMSM.

"He presentado una denuncia porque a los estudiantes se les respeta, no se les trata como delincuentes. La demanda de toda la comunidad universitaria es la nulidad total de las elecciones, que están viciadas. Ante estos hechos, me acerqué para defender los derechos de los estudiantes, que en este momento están reunidos en una asamblea. Voy a respetar que ellos continúen tomando sus decisiones", expresó Paredes.

La parlamentaria, al ser consultada sobre si la rectora Jeri Ramón es directamente responsable de la violencia que se vivió en la universidad, respondió: "He acudido a la Fiscalía de Prevención del Delito para que analicen los hechos. Si encuentran delito o la posibilidad de que se configure uno, deberán proceder con el trámite correspondiente".

Finalmente, Susel Paredes también se pronunció a través de sus redes sociales y reafirmó su postura condenando las agresiones hacia los estudiantes de San Marcos por parte de personal de seguridad particular que ingresaron al campus mientras la policía llegaba a los exteriores de la universidad: "He presentado una denuncia penal por los graves hechos de violencia contra estudiantes ocurridos ayer en la UNMSM. La Rectora Jeri y las autoridades universitarias tienen que responder ante la justicia por este agravio. ¡Nulidad al proceso electoral! #FueraJeri", se lee en la publicación.

La congresista Sigrid Bazán fue otra de las parlamentarias que acudió a la universidad para constatar la situación de los estudiantes tras los enfrentamientos con personas que, denunciaron, se tratarían de infiltrados. La parlamentaria, además, cuestionó la actitud de la rectora Jeri Ramón y que haya intentado seguir en el poder "al caballazo" y descartó que la agresión haya ocurrido entre los propios universitarios. "Esta figura, esta imagen, que estudiantes golpean y agreden a otros estudiantes es imposible. Aquí ha habido una infiltración de elementos que han venido no solamente a perjudicar y a herir a estudiantes", sostuvo.

Jeri Ramón reconoció que terceras personas ingresaron a San Marcos durante la toma

Pese a que en un inicio dijo en declaraciones a Canal N desconocer que los estudiantes habían tomado la universidad San Marcos, este viernes 18 de octubre en una conferencia de prensa, la rectora Jeri Ramón reconoció que "terceras personas" ingresaron a la casa superior de estudios. Estas personas, según denunciaron en su momento los afectados, son los que habría realizado agresiones contra los universitarios.

"En San Marcos hay terceros, lo que yo le pedí al jefe de seguridad es que a todos los terceros los tenga para que trabaje, incluso de amanecida. Esa es la verdad, y que refuerce", declaró durante una sesión extraordinaria del Consejo Universitario.