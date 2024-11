Durante la penúltima audiencia del juicio oral, José Domingo Pérez sustentaba su tesis fiscal en las que señalaba que Alejandro Toledo habría solicitado 35 millones de dólares a cambio de que Odebrecht ganara el proyecto de la Interoceánica Sur. Sin embargo, durante la exposición de sus alegatos, el expresidente interrumpió la intervención y exclamó:"¿A quién solicité yo?", negando dicha acusación.

En esa línea, se recuerda que Alejandro Toledo Manrique está acusado de haber recibido sobornos millonarios por parte de la empresa brasileña Odebrecht. Estos pagos se habrían realizado a cambio de que le adjudicaran los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur durante su mandato presidencial.

El Ministerio Público ha pedido 20 años y 6 meses de prisión para el expresidente, fundador del extinto partido Perú Posible, quien está recluido en el penal de la Diroes, en Ate, tras ser extraditado desde Estados Unidos. En agosto, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dictó 30 meses de prisión preventiva por colusión y lavado de activos relacionados con el tramo 4 de la Carretera Interoceánica Sur.

Es importante señalar que el expresidente cumple con dos órdenes de prisión preventiva, cada una de 18 meses. La primera corresponde al Caso Odebrecht y la segunda, al Caso Ecoteva.

¿Qué es el Caso Interoceánica?

La Carretera Interoceánica, iniciada en 2005 durante el gobierno de Alejandro Toledo, tenía como objetivo conectar Perú con otros países de América del Sur a través de 2.600 km de ruta. Aunque Toledo reconoció que la obra no se completaría durante su mandato, destacó su importancia para la descentralización e integración regional. El proyecto fue adjudicado a los consorcios CONIRSA e Intersur, que incluían a empresas como Odebrecht. En 2016, estalló un escándalo de corrupción que reveló que Odebrecht pagó sobornos a varios expresidentes, incluido Toledo, para asegurar contratos millonarios.

Alejandro Toledo, investigado por el caso Interoceánica Sur, la cual representaría uno de los sobornos más grande que dio la empresa Odebrecht en Perú. Foto: Poder Judicial.

Alejandro Toledo reveló que empresario Josef Maiman pagó cuotas de préstamo bancario: La deuda era por su vivienda en Camacho

El expresidente Alejandro Toledo fue interrogado el viernes 11 de octubre por el fiscal José Domingo Pérez en el marco del caso de la Carretera Interoceánica Sur. Durante su declaración, Toledo reveló que el empresario Josef Maiman pagó dos cuotas de la deuda hipotecaria de su vivienda en Camacho, La Molina. Toledo explicó que adquirió la propiedad en 1997 y enfrentó dificultades para pagar las últimas cuotas debido a los altos costos, por lo que Maiman se ofreció a cubrirlas en agradecimiento por un favor anterior realizado a su esposa.

“Él vino a cenar a mi casa con su esposa y me preguntó cuánto tiempo llevaba pagando la casa. Estaba preocupado por mi tasa de interés, así que me dijo: “Déjame ayudarte”, y luego supe que había pagado las dos últimas letras”, dijo en la audiencia el viernes 11 de octubre.

Josef Maiman amigo cercano del expresidente Alejandro Toledo, estuvo en calidad de colaborador eficaz en un acuerdo con el Ministerio Público. Foto: IDL

José Domingo Pérez se abstuvo de interrogar al exjefe de seguridad del expresidente Alejandro Toledo

El fiscal José Domingo Pérez decidió no interrogar al ex jefe de seguridad de Alejandro Toledo, Avrahan Dan On, debido a la solicitud de extradición a Israel, donde actualmente reside. Dan On, en su intervención, ofreció un monólogo ante los jueces. Posteriormente, su abogado Ricardo Jhonny Hernán le solicitó hacer aclaraciones sobre su vínculo laboral con el fallecido empresario y colaborador eficaz Josef Maiman.

"Luego de jubilarme en Israel, el señor Maiman me ofreció trabajar en el Perú en temas de seguridad en la campaña del doctor Alejandro Toledo. Llegue al Perú en febrero del 2001 y al ganar las elecciones, el presidente Toledo me ofreció quedarme con él como asesor para seguridad personal", sostuvo Dan On.

Avraham Dan On negó tratos ilícitos con Jorge Barata. Foto: captura

Alejandro Toledo habría recibido uno de los sobornos más grandes

El fiscal Domingo Pérez advirtió que el caso Interoceánica Sur, por el cual se investiga al expresidente Alejandro Toledo, representaría uno de los sobornos más grande que dio la empresa Odebrecht en Perú.

"Han habido ya algunas otras sentencias que se han dictado en el caso de Lava Jato, pero si usted quiere poner como relevancia o importancia la condición que tiene uno de los acusados de haber sido expresidente, definitivamente que sí. Si usted lo pone en esa consideración (de ser el soborno más grande que se pagó dentro de Lava Jato en Perú), seguramente", dijo a el fiscal a RPP.

Asimismo, agregó: "Pero también hay otros casos que esperamos este año puedan concluir, no solamente el caso de la Interoceánica Sur, que involucra al expresidente Alejandro Toledo; sino el caso 'Metro de Lima', que también ya hemos entrado en la fase final de ese juzgamiento; el caso seguido contra el expresidente Ollanta Humala, que también ya ha centrado en la fase final; y entendemos de que estos casos van a concluir este año".