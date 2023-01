Montesinos ofreció a exjefe de la DINI “terminar con las protestas”

El encierro de 22 años debe estar afectando la noción de realidad del exasesor presidencial fujimorista Vladimiro Montesinos. O, probablemente, trama una farsa como suele hacerlo en situaciones de crisis como la que se vive hoy.

En la tercera semana de diciembre, Montesinos, quien se encuentra recluido en la Base Naval del Callao, envió a su cuñado y abogado defensor, el capitán EP (r) Fernando Marino Panduro, para que le hiciera una propuesta al entonces jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), general EP (r) Wilson Barrantes Mendoza. En un momento en que las protestas antigubernamentales crecían en el país, Montesinos ofreció su intervención para sofocarlas de inmediato. Afirmaba que había convencido a su compañero de prisión, Óscar Ramírez Durand, el cabecilla senderista conocido como camarada “Feliciano”, para ordenar a los dirigentes de las movilizaciones que terminaran con sus violentas acciones.

Para Montesinos, condenado a 25 años de cárcel por su participación en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, el terrorista “Feliciano” es el líder y organizador de las protestas contra la presidenta Dina Boluarte.

El cuñado de Montesinos, capitán EP. R. Fernando Marino Panduro. Foto: Facebook

Es lo mismo que sostienen jefes militares y policiales que están al frente de las operaciones de control de los movimientos contra el gobierno transitorio. De hecho, 8 personas han sido acusadas y 7 han sido encarceladas por supuestamente pertenecer a una facción de Sendero Luminoso y haber montado y financiado las manifestaciones en Ayacucho.

Para el exjefe de la DINI, el general en retiro Wilson Barrantes, la propuesta de Montesinos era una farsa y probablemente su objetivo era instalar la idea de que la protesta antigubernamental fue concebida y es dirigida por los terroristas de Sendero Luminoso.

Fernando Marino Panduro, más conocido como “Shushupe”, casado con María Montesinos Torres, hermana del exasesor presidencial fujimorista, también estuvo involucrado en un plan para presuntamente sobornar a 3 miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con la finalidad de que reconocieran como ganadora a Keiko Fujimori en la justa presidencial con Pedro Castillo, en 2021.

En una entrevista con La República, el comandante EP (r) Pedro Rejas Tataje, amigo del expresidente Alberto Fujimori y de su hijo Kenyi Fujimori, confirmó que Montesinos lo llamaba por teléfono. También declaró que en una ocasión le pidió que le entregara a Keiko Fujimori un documento escrito por él. Rejas fue al punto donde recibiría la información y encontró a Fernando Panduro, “Shushupe”, convertido en operador de su cuñado Montesinos.

Wilson Barrantes sabía perfectamente quién era Fernando Marino Panduro, “Shushupe”, cuando lo llamó a la DINI y le pidió una reunión para transmitirle la propuesta de Vladimiro Montesinos.

Exjefe de la DINI, general EP (r) Wilson Barrantes Mendoza. Foto: La República

Contacto en el Callao

“A mí me visita en la DINI el cuñado de Vladimiro Montesinos, el capitán Fernando Marino (Panduro), para decirme que ellos podían parar la protesta. (Querían) que yo visite a Vladimiro Montesinos (en la Base Naval del Callao). Me lleva el encargo de que podían parar todo este desmadre (las protestas), que según él lo estaba dirigiendo ‘Feliciano’ (Óscar Ramírez Durand) desde la Base Naval (del Callao). Parecía otro alucinado más”, narró el exjefe de la DINI, Wilson Barrantes.

Después de la detención de Abimael Guzmán Reinoso en 1992, Óscar Ramírez lo reemplazó, hasta que este fue arrestado en 1999. Purga cadena perpetua por varios crímenes terroristas, como el ataque en la calle Tarata, Miraflores.

“Ahí entendí que había una relación en todo este terruqueo en la institución (la DINI), del que me releva, el alucinado de (el coronel EP en retiro Juan Carlos) Liendo (O’Connor), con el Congreso, la Comisión de Constitución, los militares fujimoristas y la presencia de esta señora allí (Dina Boluarte). Inclusive (Montesinos) quería que también fuera (a la Base Naval el exprimer ministro (Pedro) Angulo. Le dije a Angulo y le expresé que me parecía este tema una locura”, explicó Barrantes.

“¿Eso cuándo fue?”, preguntamos que precisara.

“Fue en la semana del incremento de la violencia. (Dijo) que mi permanencia podría correr peligro, pero que él podía pararlo (las protestas).

“¿De quién habla?”, le pedimos a Barrantes que aclare.

“¡De Vladimiro Montesinos!”, contestó.

“¿Podríamos decir que Montesinos piensa que todas las manifestaciones y protestas están dirigidas por ‘Feliciano’?”, preguntamos.

“Por ‘Feliciano’. Y que ‘Feliciano’ podía pararlas desde la Base Naval. Y quería mi presencia en la Base Naval para hablar con Montesinos para que haga una reunión con ‘Feliciano’ y el diera las órdenes a nivel nacional para que se pare la protesta. O sea, es un nivel de estupidez… ¡Ya no me da risa! Me da cólera, porque lamentablemente es lo que ellos pensaban”, manifestó.

Óscar Ramírez Durand, alias 'Feliciano'. Foto: difusión

Linaje familiar

“¿Fue solo el señor Fernando Marino Panduro?”, indagamos.

“Fue solo. Yo recibo a todo el mundo. La alucinación me parece fantasiosa”, dijo.

“Ese episodio confirma que quienes piensan de idéntica manera…”, le decimos, pero interrumpe.

“Y que visten de un color muy parecido, que son del color blanco. Porque hay que decirlo, esto lo piensa la Marina. La Marina piensa que todos son terroristas. (El almirante AP en retiro y congresista José) Cueto (Aservi) piensa que todos son terroristas. Lo digo con nombre. He escuchado decir que hay que eliminarlos a los que protestan porque son terroristas. El otro ha dicho que hay que fusilarlos. Me parece de lo más loco. Entonces, entiendo que el mentor ideológico de toda esta estupidez es Montesinos. Además, van los de la Marina y le piden apoyo. Es su dicho (de Montesinos por intermedio de Fernando Marino). Yo no lo estoy afirmando ni negando, pero (es) su dicho. (...)”, relató Barrantes.

Línea de mando

“¿Quiere decir que Montesinos está al tanto de lo que está sucediendo en este momento en el país y que tiene acceso a información sobre los hechos recientes?”, le preguntamos.

“Allí está el registro de la visita (a la DINI) del señor Fernando Marino Panduro”, respondió Barrantes.

Cuando el comandante Pedro Rejas Tataje destapó la intervención de Fernando Panduro, “Shushupe”, IDL-Reporteros recordó un incidente revelador en el que participó el cuñado de Montesinos: “Según una investigación parlamentaria dirigida en 2001-2002 por el ya fallecido congresista Daniel Estrada, (Fernando) Marino Panduro participó, años después, en un episodio cuya investigación permanece inconclusa: la entrega, a Fujimori a través de su edecán (el vicealmirante AP en retiro Francisco) Calisto Giampietri, de maletas que Montesinos había traído de Panamá, en su retorno de fallida sorpresa, y cuyo contenido (el de las maletas) angustiaba a Alberto Fujimori”.

El vicealmirante AP (r) Francisco Calisto fue un promotor de la versión del falso fraude electoral en la segunda vuelta presidencial. En la marcha del 4 de julio de 2021, en el Paseo de los Héroes Navales, encabezada por Keiko Fujimori, Calisto actuó como el encargado de la seguridad de la manifestación.

Para Calisto, la ola de protestas antigubernamentales representa un “resurgimiento del terrorismo”.