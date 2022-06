Pedro Castillo: los temas que deberá responder el presidente ante la Fiscalía de la Nación

En la mira. El presidente de la República, Pedro Castillo, fue citado por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, para acudir a la sede del Ministerio Público ubicado en el Centro de Lima, para este viernes 17 de junio a las 10.00 a. m. Sin embargo, su asistencia aún no estaría confirmada pese a que afirmó que está “totalmente dispuesto a colaborar” con la investigación.

En conversación con La República, Benji Espinoza, abogado de Pedro Castillo, aseguró que están esperando el resultado del fallo de la audiencia de tutela de derechos llevada a cabo el último miércoles 15 de junio y en la cual se decidirá si se anulan —o no— las indagaciones fiscales contra el jefe de Estado.

“Si el juez nos diera la razón, entonces no tendría razón de ser la cita del viernes. No podemos confirmar nada mientras esté pendiente de decisión del juez . Si no se diera hasta el viernes, vamos a tomar una decisión, pero estamos esperando”, declaró el letrado a esta redacción.

¿Por qué se le cita a Pedro Castillo?

Pablo Sánchez decidió citar a Pedro Castillo a raíz de la investigación preliminar del Ministerio Público contra Juan Silva, extitular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), y quien se encuentra prófugo de la justicia tras una orden de detención en su contra y el allanamiento de su vivienda en Carabayllo.

Juan Silva es investigado por haber recibido presuntas coimas y direccionar concesiones de obras que licitaba Provías Descentralizado y Provías Nacional, entidades adscritas al MTC. La Fiscalía citó a Silva para el último 6 de junio; no obstante, al igual que Pedro Castillo, no se presentó a la citación.

Según la tesis fiscal, Pedro Castillo encabezaría una organización criminal en complicidad con el exministro Juan Silva , quien es señalado por Zamir Villaverde de recibir “cien grandes” como parte del pago ilegal por la adjudicación de contratos en el MTC.

Pedro Castillo: ¿cuáles son los temas que debe responder?

El Ministerio Público invitó a Pedro Castillo para que pueda responder, en calidad de investigado, sobre los presuntos vínculos que tendría con Juan Silva a raíz de las declaraciones dadas por Karelim López y confirmadas en los testimonios de Zamir Villaverde.

De acuerdo al audio transcrito por el despacho de la fiscal Karla Zecenaro, el 25 de mayo, Zamir Villaverde confirmó que Juan Silva y Juan Altamirano, su exasesor en el MTC, habrían coordinado con el mismo Villaverde la adjudicación de obras públicas con la participación de Fray Vásquez Castillo, sobrino de Pedro Castillo, y de presunto conocimiento del jefe de Estado .

Por otro lado, Karelim López entregó a la Fiscalía un listado de siete contratos que Provías Nacional durante la gestión de Juan Silva, exfuncionario que concedió de manera irregular a favor de las constructoras de los hermanos Aguilar Quispe, Ingeniería Integración de Proyectos (INIP) y Grupo Constructor & Consultor Asociados, y tres empresas chinas con las que formaron consorcios.

Para la Fiscalía, Pedro Castillo estaría envuelto en estos presuntos actos de corrupción en el MTC al ser mencionado en los audios de Zamir Villaverde como la persona que intercede en dichas adjudicaciones por medio de su sobrino.

El jefe de Estado deberá contestar las preguntas que le haga la Fiscalía por el caso Puente Tarata III. Pablo Sánchez decidió incluir como investigado al mandatario el último 27 de mayo, por lo que ahora es indagado por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada .

Asimismo, fundamentó la citación al presidente por los indicios conocidos, como las conversaciones con Bruno Pacheco, exsecretario de Palacio de Gobierno, por quien se ofrece S/ 30.000 por su paradero, hasta la fecha, desconocido.

Cabe resaltar que el mandatario también es investigado por la fiscal de lavado de activos Luz Taquire. Entre una de las preguntas respondidas a la Fiscalía, Castillo negó ser el líder de una organización criminal.