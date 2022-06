Margot Palacios: En nacionalización de cobre participará empresa, Estado y la comunidad

La congresista Margot Palacios dijo en entrevista para RTV Puno que su proyecto de ley de nacionalizar Las Bambas es la solución al conflicto social que no permite la producción de cobre hace casi dos meses en la región Apurímac. Asegura que no se trata de una expropiación, pero reconoce que es parte del ideario de Perú Libre.

¿ Su proyecto plantea incorporar a las comunidades en accionistas de los proyectos mineros?

Estamos hablando de nacionalizar, en esa nacionalización habrá participación de tres: Estado, comunidad y empresa privada. Que las comunidades tengan acciones que le permita lograr el desarrollo de sus comunidades. Hasta hoy son solo conflictos sociales.

¿Cuál sería el mecanismo para lograrlo en el caso de Las Bambas? No olvide que la Constitución avala el derecho a la propiedad.

No estamos diciendo que no haya empresa privada. Nunca ha habido participación directa de las comunidades, se habla en nombre de comunidades. Por qué no permitir a través de acciones de un 14.5% a las comunidades de influencia directa, indirecta 10%. Estamos planteando que ellos participen en la toma de decisiones. Que esto no solo permita una ganancia para todo el Estado, sino también para las propias comunidades.

¿No se estaría hablando de una expropiación para quitarles la mayor parte del accionariado a Las Bambas?

Las Bambas estaría. No estamos hablando de retirar a la empresa privada. Somos conscientes que necesitamos de inversión privada.

El presidente Castillo firmó compromisos que se alejaban de ese ideario que propone expropiaciones (este proyecto las retoma)

No es una expropiación, no podemos hablar en esos términos. Le pido corregir esa palabra, son conceptos muy distintos. Expropiación es quitarle, es decirle esto ya no es tuyo, nosotros no estamos, en ninguna parte del proyecto hablamos de una expropiación. Nadie ha hablado de expropiar nada y eso debe quedar claro. No podemos dar conceptos que distan para generar miedo, temor en la población.

Aclárelo. Dice que no es expropiación. ¿Con su proyecto cuál es el mensaje, que le dirá a la minera?

Estamos hablando que el Estado va a invertir. La empresa tendrá el 24.5% de participación. El Estado va a aportar con un capital para que se pueda desarrollar la empresa. Hay gente que no quiere escucharnos de esa forma. No es expropiación. Es trabajar juntos, de la mano.

Pero en un porcentaje mínimo (para la minera) Eso seguro no resultaría atractivo para la inversión privada.

¿Por qué no sería atractivo? Ud. dígamelo

Está hablando de reducirle su propiedad a menos del 25% cuando actualmente tienen todo bajo un contrato ley, además

Estamos planteando que ahora va a ver participación del Estado. Se va a reducir participación de la empresa, pero participará. Hay que reconocer que el cobre en el mercado mundial ha estado altamente valorizado.

Su planteamiento podría generarle al Estado demandas económicas por indemnizaciones, controversias

La empresa no ha podido solucionar, cumplir acuerdos con la comunidad. Hasta hoy no se cumplió ni el 1%, no hay capacidad de resolver esta situación, entonces planteamos dar participación a los comuneros, porque están en sus territorios.

¿Este gobierno está en la condición de asumir esa tarea?

Planteamos una corporación nacional de cobre. Se encargará de todo, exploración, explotación, primera industrialización. Estará integrada por dos funcionarios del MINEM, dos profesores de la Universidad de Ingeniería, 2 de San Marcos, 6 representantes de comunidades para que puedan hacer este trabajo.

Hace un momento le cuestionó ineficiencia al Minen y además algunos especialistas consideran que su proyecto es inconstitucional

Dependen de qué constitucionalista lo diga. Hay que entender que otros de acuerdo a sus intereses señalan que es y que no es constitucional. Tengo serias dudas de muchos constitucionalistas que actúan bajos lineamientos políticos.

El gobierno tampoco ha tenido la capacidad de hacer cumplir estos compromisos

Hay que también hacer énfasis en la empresa privada, es preocupante, hay responsabilidad. Ud. hace más hincapié en el Estado que en la empresa

A quien le quiere dar responsabilidad del proyecto minero, es al gobierno

Si la empresa se hubiera sentado a dialogar con los comuneros desde un inicio, no estaríamos hablando de 50 días de paralización.

¿Quién deben hacer cumplir esos compromisos? ¿No es el gobierno el que puede exigir también a la minera, por qué no se empieza por eso?

Ud. quiere que repriman a los comuneros. No señora tenemos que exigir el respeto a las comunidades. Si se le dice algo a la minera, los medios van a salir a decir que la empresa minera se va a ir. El Estado no tiene capacidad normativa y jurídica de exigirle a nadie nada. Se ha reducido a ser veedor. A eso le hemos reducido.

¿El rol del Estado es hacer empresa?

No estamos prohibidos de hacer empresas. Es urgente la necesidad de nacionalizar, ¿por qué tenemos miedo?

El Estado ya participó así y no le fue bien

¿Hace cuantos años?

Entonces piensa que este gobierno sí sería eficiente

Por supuesto que sí. La empresa estatal tiene capacidad de administrar. Por qué decimos que no hay capacidad. Por qué quieren hacernos creer que rematar nuestras empresas a precios ganga como en el 93 es la solución. No hagan creer que la administración del Estado es mala.

Por la corrupción, copamiento político. Si no le va bien, los afectados serán todos los peruanos no solo un inversionista. Se invertirá plata de todos los peruanos.

Estamos hablando de que habrá participación de los que directamente están en la zona. ¿Ud. cree que los comuneros querrían que su empresa, donde ellos participan, vaya a fracasar? Hablamos de proteger nuestros recursos naturales, tenemos que tener una soberanía energética. Si no lo tenemos es porque nos venden esta historia que lo que venga del Estado está mal, está condenado a fracasar. Lo que hay es personas que quieren que fracasen.❖

¿Su Iniciativa es parte del ideario de Perú Libre?

En nuestro programa está, por supuesto que sí, estamos totalmente convencidos que el Estado tiene capacidad de administrar sus recursos naturales para tener soberanía energética.

Hay quienes creen que todo esto es parte de un plan. Se agudizó el conflicto para llegar al punto de buscar esta solución y cumplir un ideario muy cuestionado por un sector.

Quienes vienen haciendo estrategias para perjudicar al Perú no somos nosotros, eso viene de quienes censuran, interpelan, crean otras situaciones a través del uso del poder fáctico. No fue una estrategia. Esto nade de la incapacidad del Estado y la minera Las Bambas, de un problema que no han querido resolver. Nadie dice que las comunidades se han levantado porque Las Bambas no han cumplido acuerdos. Solo quieren responsabilizar al Estado cuando hay responsabilidad de la minera, porque asume compromisos que no va a cumplir. Este 5 de junio se recuerda un año más del Baguazo del 2009, ojalá no ocurra esta represión en Apurímac. Ya se ha revelado que las empresas han hecho contratos millonarios con la PNP para reprimir. contratos de más de 7 millones de soles desde Alan García. Pidiendo personal altamente especializado, capacitado para matar.

¿Cuál sería el mensaje que se daría a la inversión privada de proceder su proyecto de ley?

No está aprobada, tampoco especulemos. Tendrá que ser derivada a comisión de Energía y Minas. Se tendrá q pedir opinión de diversos ministerios e instituciones, luego un pre dictamen pasará a discusión de una comisión ordinaria de 16 congresista multipartidarios. Es una iniciativa como cualquier congresista ha presentado. Va a ser evaluada y se ira a votación.

¿Qué dice el presidente Pedro Castillo de su proyecto?

Hemos señalado, Perú Libre no es bancada oficialista. Su bancada oficialista es el magisterio. Hace unas semanas han decidido separarse de Perú Libre. No hay nada que consultar o pedir permisito al presidente. Yo trabajo de manera autónoma y principista por eso presento este tipo de iniciativas.