Pedro Castillo: 13 de sus 19 ministerios han recibido por lo menos una moción de interpelación

El Gobierno del presidente de la República, Pedro Castillo, tiene menos meses en el cargo que cantidad de mociones de interpelación planteadas por el Congreso de la República contra sus ministros de Estado. Desde que asumió el cargo en 28 de julio del 2021, se han presentado un total de 25 mociones para interpelar a integrantes de su gabinete. El primero se presentó el 12 de agosto del 2021 contra el entonces canciller Héctor Bejar y la última el 1 de mayo contra Dina Boluarte, titular del Midis. Un ritmo acelerado que parece no tener intención de relajarse. En esa línea, repasamos una a una las 25 mociones formuladas contra 13 de las 19 carteras del Ejecutivo.

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

El 1 de mayo de este año, el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, presentó una moción de interpelación contra la vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, por haber firmado documentos del Club Departamental Apurímac cuando ya era funcionaria de Estado. Es la primera vez que Boluarte —desde que asumió el cargo en julio del 2021— acudirá ante el Pleno para responder a un pliego interpelatorio.

En este documento también se consigna la presunta omisión en su declaración jurada (cuando era candidata a la vicepresidencia por Perú Libre) de información sobre el centro laboral de ocho parientes en segundo grado de consanguinidad (cuñados). También se le recuerda su renuncia al puesto que ocupaba en el Reniec en quincena de abril, a más de ocho meses de haber asumido como vicepresidenta de la República en el Gobierno de Pedro Castillo y como ministra de Estado.

Dina Boluarte es la única vicepresidenta del mandatario Pedro Castillo. Si él es retirado del cargo, ella asume; pero si ella es inhabilitada, el poder queda en manos del Congreso. Foto: Antonio Melgarejo/La República

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Contra el exministro de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) Óscar Zea se interpusieron las mociones 02680 (17 de mayo) y 02650 (11 de mayo), ambas referidas a la “ineficiente gestión” que venía efectuando al frente del sector, además de una presunta falta de idoneidad y preparación para el cargo en el marco de una crisis alimentaria que venía golpeando al país. La primera fue presentada por Rosselli Amuruz de Avanza País y la segunda por la fujimorista Vivian Olivos, también presidenta de la Comisión Agraria del Parlamento.

Óscar Zea es licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Su perfil profesional no muestra que tenga formación académica o experiencia alguna en la temática del sector agrario, por lo que su presencia en el más alto cargo del Midagri hacía mucho ruido en el Ejecutivo. Finalmente, sin necesidad de presentarse ante el Pleno, fue cambiado por Javier Arce Alvarado.

Presidencia del Consejo de Ministros

La era Castillo ha tenido como presidentes del Consejo de Ministros a Guido Bellido, Mirtha Vásquez, Héctor Valer y actualmente a Aníbal Torres, pero este último es el único que ha sido interpelado ante el Congreso de la República. La moción ingresó el 6 de mayo y la autoría es del parlamentario opositor Jorge Montoya, quien ha sido el autor de ocho de las 25 mociones de interpelación presentadas durante el actual Gobierno.

Se citó a Torrez Vásquez para el 12 de mayo con la finalidad de que responda por el manejo de las protestas sociales a inicios de abril al interior del país y por la declaración del toque de queda en Lima y Callao el último 5 de abril. Ante esta interpelación, el jefe de la PCM advirtió que estaba preparado para responder las interrogantes de los legisladores e incluso para ser censurado si el Congreso lo determinaba así.

Ministerio de Trabajo

El 19 de abril, desde Fuerza Popular se impulsó la moción de vacancia contra la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, por los cuestionamientos a su sector a raíz de la huelga de controladores aéreos a mediados de abril y la eventual incorporación de la Autoridad Nacional de Servicio Civil (Servir) al MTPE. Finalmente, tras ser interpelada se procedió con su censura el último 26 de mayo.

El 1 de setiembre del 2021, el congresista Jorge Montoya presentó una moción de interpelación contra el entonces ministro de Trabajo Iber Maraví por sus presuntos nexos con el terrorismo. La moción contó con el respaldo de legisladores de las bancadas de Renovación Popular, Fuerza Popular y Avanza País.

Betssy Chávez tras ser censurada regresa al Congreso de La República como parlamentaria de la bancada Perú Democrático. Foto: PCM.

Ministerio de Energía y Minas

El 13 de abril, el acciopopulista Elvis Vergara formuló una moción de interpelación contra el ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, por su presunta falta de experiencia y estudios vinculados al sector para el que fue designado. También se le cuestionó el haber asumido el cargo de director regional de Energía y Minas mientras el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, estaba al frente del Gobierno Regional de Junín.

Por otra parte, el 12 de enero, el congresista José Williams de Avanza País envió la moción para interpelar al entonces ministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro, por la designación del excandidato presidencial por Somos Perú, Daniel Salaverry, como presidente del directorio de Perúpetro, ya que se consideró que no tenía el perfil ni la experiencia necesaria en el rubro de los hidrocarburos.

Ministerio del Interior

La moción de interpelación contra el ministro del Interior, Alfonso Chávarry, ingresó al Legislativo el 12 de abril y fue presentada por la congresista Sigrid Bazán de Cambio Democrático. El pliego interpelario giraba en torno a la actuación de la Policía Nacional del Perú (PNP) durante las protestas por el paro de transportistas en diversas regiones del país en abril.

El 20 y 21 de enero, se presentaron las mociones 01803 y 01771 respectivamente contra el entonces titular del Mininter, Avelino Guillén, por el incremento de la delincuencia común y la inseguridad ciudadana, además de la designación de prefectos en distintos puntos del país que presuntamente tendrían vínculos con Movadef. La primera fue impuesta por Jorge Montoya y la segunda por Eduardo Salhuana, vocero de Alianza para el Progreso.

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Contra el cuestionado exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, se presentaron hasta tres mociones de interpelación. La 02082 de Elvis Vergara de Acción Popular, la 01057 del fujimorista Hernando Guerra-García y la 01023 de Susel Paredes del Partido Morado; todas ellas por las supuestas irregularidades en su gestión, además de los serios indicios de corrupción que fueron apareciendo por esos meses.

Actualmente, el Ministerio Público viene realizando una exhaustiva investigación sobre presuntos actos de corrupción en torno al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La tesis fiscal es que Juan Silva habría integrado una organización criminal supuestamente encabezada por el presidente Pedro Castillo, narrativa facilitada por los testimonios de los colaboradores eficaces y demás investigados como Zamir Villaverde.

Nicolás Bustamante reemplazo en el MTC al cuestionado Juan Silva, hoy investigado por el Ministerio Público. Foto: MTC

Ministerio de Salud

Contra el polémico Hernán Condori, exministro de Salud, también se interpuso más de una moción de interpelación; la primera fue presentada el 23 de febrero por Jorge Montoya y la segunda por Sigrid Bazán un día después. A pesar de las críticas generalizadas contra el titular del Minsa, este se negó en varias oportunidades a dejar el cargo y, por ello, fue censurado ante el Pleno.

Los congresistas firmantes de las mociones de interpelación argumentaban que Hernán Condori carecía de la idoneidad para ejercer el cargo de ministro de Salud, debido a que este habría promocionado agua arracimada, a la cual le atribuyó propiedades medicinales que no se encuentran comprobadas ni certificadas por alguna autoridad oficial o académica.

Ministerio de Justicia

El 23 de febrero de este año, el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, presentó una moción de interpelación contra el entonces titular del Minjusdh, Ángel Yldefonso. La moción 02064 tuvo el respaldo de parlamentarios de Renovación Popular, Fuerza Popular y Avanza País, así como la de las congresistas Kira Alcarraz (Somos Perú) y Susel Paredes (Partido Morado).

Al titular de Justicia se le cuestionaba por una presunta omisión de información en su declaración jurada. Este se defendió acusando que lo trababan de esa manera por venir de provincia: “Yo no soy ningún improvisado para no poder asumir el cargo de la cartera de Justicia y Derechos Humano. (Si asumo) es por la trayectoria que yo tengo y no solo como abogado, sino como funcionario en las diversas oficinas donde me he desempeñado”, aseveró.

Ministerio del Ambiente

Contra Rubén Ramírez, entonces ministro del Ambiente, se presentaron las mociones de interpelación 01707 y la 10705, ambas ingresaron el 13 de enero. La primera la pertenecía a la parlamentaria Heidy Juárez de Alianza para el Progreso y la segunda a Edward Málaga del Partido Morado. Ella advertía presuntas irregularidades en designaciones de funcionarios de su sector, así como el presunto uso indebido de bienes y recursos institucionales del Minam.

Según una investigación de “Punto final”, los CV de militantes del partido Perú Libre eran evaluados en reiteradas ocasiones hasta que lograran calzar en un puesto dentro del Ministerio del Ambiente, bajo la presunta venia de Rubén Ramírez, incluso si no cumplían con los requisitos. Se llegó a calificar al Minam de una ‘agencia de empleos’ oficialista.

Ministerio de Educación

A Carlos Gallardo, exministro de Educación, se le cuestionaba principalmente por la filtración de la prueba de nombramiento docente y su cercanía a la organización Fenate Perú, por lo que en su contra fueron presentadas las mociones de interpelación 01132 (17 de noviembre) y 01135 (18 de noviembre del 2021), la primera de autoría de Diego Bazán de Avanza País y la segunda de Jorge Montoya de Renovación Popular.

Finalmente, Carlos Gallardo fue censurado pese a los pedidos desde el Congreso para que renuncie al cargo. Antes de ser obligado a dejarlo, el entonces titular del Minedu se ratificó en que no encontraba motivos para dar un paso al costado: “En principio, no tengo por qué renunciar, no creo que sea justo asumir una culpabilidad que no tengo”, dijo.

Carlos Gallardo dejó el sector Educación sin haber ejercido una firme defensa de la reforma universitaria y de la carrera pública magisterial. Foto: Congreso

Ministerio de Defensa

Contra el exministro de Defensa Walter Ayala se presentó una moción de interpelación el 9 de noviembre del año pasado de autoría de Jorge Montoya. El tema central era la polémica denuncia de los excomandantes generales de las Fuerzas Armadas sobre las presuntas presiones que se habrían ejercido desde el Mindef para beneficiar a ciertas personas con ascensos irregulares.

Ante los testimonios de excomandantes generales y la presión desde el Congreso, Walter Ayala, finalmente puso su cargo a disposición del presidente de la República, Pedro Castillo, quien días después anunció que aceptaba su renuncia al cargo. Su permanencia también venía generando desacuerdos dentro del gabinete ministerial dirigido por Mirtha Vásquez.

Ministerio de Relaciones Exteriores

El exministro de Relaciones Exteriores Héctor Bejar fue el primer integrante de los gabinetes de Pedro Castillo en recibir una moción de interpelación. En su caso, se presentaron dos (la 00160 y la 00082), ambas elaboradas por Hernando Guerra-García, una que data del 12 de agosto del 2021 y otra del 18 del mismo mes.

En la primera presentada al Congreso se le consultaba por el rumbo que tomaría la Cancillería con él al frente y por la postura que mantendría el Perú ante la comunidad internacional. En la segunda, por sus declaraciones sobre la lucha contra el terrorismo y la honra de la Marina de Guerra del Perú, que al entender del fujimorista había sido afectada por unos comentarios suyos en el pasado.