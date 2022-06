Congreso busca volver a la reelección con la bicameralidad

La legisladora Patricia Juárez (Fuerza Popular) sustentó ayer el predictamen sobre el retorno a la bicameralidad. Fuentes del Congreso informaron que las bancadas tienen la intención de acelerar la aprobación de esta reforma en junio, con el fin de poder ratificarla en la siguiente legislatura que se inicia en julio.

Uno de los aspectos que merecieron la mayor atención de los congresistas fue el tema de la reelección. Actualmente, la normatividad prohíbe la reelección inmediata para todos los cargos de elección popular.

En el predictamen, la fujimorista Juárez propone que, con el sistema bicameral, los futuros diputados y senadores puedan ser reelegidos, de manera inmediata, para un periodo adicional.

Legisladores de las bancadas Acción Popular, Avanza País y Somos Perú se pronunciaron en el sentido de aprobar una reforma que permita la reelección de manera indefinida, algo que también sería beneficioso para los actuales congresistas.

El parlamentario cusqueño Luis Aragón sostuvo: “Es importante el tema de la reelección de congresistas (…) La tasa reeleccionista no es muy alta (...) No todos los parlamentarios son malos; que lo defina la ciudadanía”.

Este congresista se opuso a la fórmula de la renovación por tercios cada dos años y medio porque, según dijo, generaría más gasto electoral.

Wilson Soto, su correligionario representante de Huancavelica, también propuso dejar abierta la opción de las reelecciones indefinidas en el cambio que se haría a la Constitución.

Wilmar Elera (Somos Perú) expresó: “El pueblo es el mejor termómetro para podernos medir quiénes estamos haciendo una buena labor o quiénes estamos haciendo una mala labor. Considero que debe haber una reelección y el pueblo se encargará de tamizarlos”.

Alejandro Cavero (Avanza País) se proclamó “defensor de la reelección” e hizo énfasis en que la ciudadanía decide finalmente a quienes reelige. Su colega de bancada Adriana Tudela agregó que, a diferencia de los alcaldes o gobernadores regionales, ellos no manejan presupuesto, razón por la cual no hay riesgo de mal uso del dinero público en campaña.

Otros cambios

La propuesta de Juárez contempla establecer en 45 el número de senadores y 130 diputados. Sin embargo, Alejandro Muñante (RP) propuso una mayor cantidad de representantes: 60 senadores y 150 diputados.

El Parlamento avanza con este debate de forma acelerada. El objetivo sería aprobar la reforma en el pleno de San Martín de los días 14, 15 y 16 de junio.

Plazos

Celeridad. Juárez convocó a una audiencia para el viernes en Piura y tendrán entre sus invitados al abogado afín al fujimorismo Carlos Hakansson. El objetivo sería aprobar la reforma en el pleno de San Martín.

Reacciones

Alejandro Cavero, Avanza País

“Como defensor de la reelección, creo que es fundamental que no puede existir esta idea de que el parlamentario se va a perpetuar en el poder, porque no se puede perpetuar si no es a través del voto popular”.

Adriana Tudela, Avanza País

“No hay ningún riesgo que amerite la prohibición de la reelección indefinida. Los congresistas no tienen acceso a presupuesto público. (El posible uso de recursos públicos para campaña) no es un riesgo real”.

Luis Aragón, Acción Popular

”Es importante el tema de la reelección de congresistas, alcaldes, gobernadores (…) La tasa reeleccionista no es muy alta y la población sabe a quién elegir. No todos los parlamentarios son malos; que lo defina la ciudadanía”.