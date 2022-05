Jorge Marticorena sobre reunión de Castillo con Cerrón: “En la política no hay casualidades”

Jorge Marticorena, quien hasta el último jueves 26 formaba parte de la bancada de Perú Libre, no consideró una casualidad que la censura a la ministra Betssy Chávez se diera luego de la reunión entre Vladimir Cerrón y el presidente Pedro Castillo. Además, aseguró que la situación de la titular del MTPE es distinta a la de Dina Boluarte, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, para quien se alista un proceso de denuncia constitucional.

Mencionó que ya tenía intenciones de retirarse del partido desde que se aprobó la ley que debilita a la Sunedu y explicó que se mostró en contra de lo decidido por su antiguo partido porque “lograr la reforma universitaria a través de la Ley 30220 ha sido una lucha no de un sector, sino de muchos”.

Además, Marticorena indicó que “en la política no hay casualidades” cuando le preguntaron sobre la relación entre la reunión del presidente con Vladimir Cerrón y la censura de Chávez. “Obviamente hay esa posibilidad, pero queda en la conciencia de cada uno porque, como bien lo ha dicho Betssy, (...) la vida siempre da revanchas”, declaró en una entrevista para Canal N.

En esa misma línea, opinó que “existe un apasionamiento personal, político y partidario de conveniencia en torno a que Betssy fue desleal (al partido), como algunos lo atribuyeron”, lo que generó también su distanciamiento de Perú Libre.

Propuestas de pertenencia a otras bancadas

El parlamentario aceptó haber recibido propuestas para pertenecer a otras bancadas, pero precisó que aún no ha aceptado ninguna. “He iniciado conversaciones con muchos sectores”, aclaró. No obstabte, reiteró que sea cual fuera el grupo congresal en el que se encuentre, su propuesta será la de apoyar a la concertación política y no dividir más la escena con el Ejecutivo.

Según las declaraciones de su excompañero de bancada Jorge Coayla, también existiría la posibilidad de que Marticorena forme parte de una bancada propia junto con algunos legisladores salientes de Perú Libre. Sin embargo, el congresista no agrupado aún está evaluando sus posibilidades.