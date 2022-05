Vladimir Cerrón: “Dejen el mito de que manipulo a Pedro Castillo”

Responde. Vladimir Cerrón enfatizó que no tiene ningún tipo de injerencia sobre el presidente de la República, Pedro Castillo, y culpó a la prensa por intentar que el mandatario “tenga una reacción contraria” al partido Perú Libre.

El secretario general del partido del lápiz señaló que la prensa está a favor de los grupos opositores, a quienes calificó de “golpismo parlamentario”.

“ Dejen el mito que manipulo al presidente Castillo con tal de buscar en él una reacción contraria al partido. Lo que está claro es la manipulación de la prensa en favor del golpismo parlamentario, pero también saben que si ocurre se desata una lamentable convulsión social”, señaló Cerrón Rojas a través de su cuenta de Twitter.

Tuit de Vladimir Cerrón

Cabe resaltar que algunos días atrás, el líder perulibrista negó realizar las labores de un “presidente paralelo” como respuesta al semanario Hildebrandt en sus trece.

“ No hay pacto entre Perú Libre y Fuerza Popular. Funcionario del PRONIS no es recomendado mío. No soy presidente paralelo, hago política pública en el país como Secretario Nacional de Perú Libre”, escribió.

El ex gobernador regional de Junín ha sido acusado de tener supuesta gran influencia sobre las decisiones del jefe de Estado. En diversas oportunidades, la oposición ha señalado que los miembros del gabinete ministerial tienen una relación estrecha con Cerrón Rojas.

Vladimir Cerrón tiene un nuevo habeas corpus que trata de anular su condena

El nuevo habeas corpus que pretende anular la condena por corrupción de Vladimir Cerrón fue presentado el 25 de marzo de 2022, como parte de la etapa final de la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Para entonces ya se sabían los nombres de los finalistas, según aseveraciones de este diario. Uno de ellos, Gustavo Gutiérrez, paisano de Cerrón, es hoy juez del TC.