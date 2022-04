Álex Gonzáles Castillo inició sus funciones como alcalde de San Juan de Lurigancho tras haber ganado las elecciones municipales del 2018, de la mano del partido Podemos Perú. Tras crear su propio movimiento llamado Partido Demócrata Verde, el cual se encuentra en proceso de inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas, ha decidido presentarse por tercera vez a la alcaldía de Lima.

¿Quién es Álex Gonzáles Castillo?

Tiene 60 años, nació en Lima y realizó sus estudios superiores en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega en la carrera de Administración, aunque no los culminó. También se ha desempeñado en la profesión de conciliador extrajudicial.

Está casado con Flor de María Hurtado, quien participó en las últimas elecciones congresales del 2021 con el partido Podemos Perú. Esta relación con su pareja generó revuelo en la contienda electoral, ya que surgieron cuestionamientos sobre la abundante publicidad que tenía su esposa en las calles de SJL pocas semanas antes de las elecciones.

El alcalde se justificó indicando que no le quitaría el derecho de estar en política a ninguna mujer, sin embargo, los cuestionamientos no se enfocaban en ese detalle, sino que, como lo mencionó Alberto Huerta, entonces jefe de la Defensoría del Pueblo, “ninguna autoridad debe hacer publicidad en época de elecciones.(…) Una autoridad debe ser neutra. No debe usar las entidades o la infraestructura estatal para hacer propaganda”.

Perfil político de Álex Gonzáles Castillo

El desempeño político de Álex Gonzáles data desde el 1986, año en el que ocupó el cargo de regidor del distrito de San Luis por el APRA, y unos años después en 1992 inició su carrera de postulaciones a cargos públicos electivos tentando entrar al congreso constituyente.

En el 2001 aspiró a un escaño congresal de la mano de Perú Posible y en el 2006 intentó repetir su labor como regidor, esta vez por el distrito de Maynas, aunque no tuvo suerte en ninguna de estas postulaciones.

Poco a poco fue presentándose a cargos más resaltantes como en el año 2010, cuando postuló a la alcaldía de Lima con el Partido Siempre Unidos, luego probó suerte en el Parlamento Andino con el partido Cambio Radical en el 2011, sin mayor éxito.

Para el 2014, aliado con el partido Democracia Directa, aspiró nuevamente hacia el sillón municipal, y dos años después, en el 2016, se lanzó nuevamente a la carrera congresal con Fuerza Popular, pero sin fortuna.

No fue hasta el 2018 que logró obtener un puesto público como alcalde de San Juan de Lurigancho, esta vez con el apoyo de Somos Perú, cargo que ocupa hasta la actualidad y que dejará de lado para presentarse a los comicios municipales del 2022 para la alcaldía de Lima. Lo hará con su propio partido Demócrata Verde, el cual entró en proceso de inscripción en septiembre de 2021, y en el que figura como fundador, presidente y representante legal según el Registro de Organizaciones Políticas del JNE.

Álex Gonzáles como alcalde de San Juan de Lurigancho

Su periodo de mandato corresponde al 2019-2022. Estuvo al frente de la alcaldía de San Juan de Lurigancho, el distrito más poblado de Lima Metropolitana, durante toda la pandemia.

Durante sus primeros meses de gestión surgieron diversos cuestionamientos hacia el alcalde luego de que ocho regidores de Podemos Perú tomaran distancia del burgomaestre por la contratación de funcionarios sobre los que pesan delitos de corrupción.

Por otro lado, los cuestionamientos se desviaron hacia la relación cercana que habría mantenido con Gustavo Sierra, detenido por presunta extorsión y por negociar cambios de zonificación en nombre del alcalde.

Además, en junio de 2019, Gonzáles negó haber tenido una reunión con Gustavo Sierra en la PCM, pese a existir pruebas en el registro de visitas de la Presidencia de Consejo de Ministros en febrero de ese mismo año.

Un año después, en abril de 2020, el distrito de SJL sufrió un grave aniego en plena época de cuarentena, ante ello, el burgomaestre anunció que tomaría acciones legales contra Sedapal por la ruptura de la tubería que dejó daños materiales en más de 30 viviendas.

La situación constante de aniego se daba todos los años, ya que en septiembre de 2021 sucedió un problema similar en el que Sedapal dejó sin agua a diferentes zonas del distrito. Ante estos problemas, Gonzáles declaró “No sé qué es peor: la pandemia de la COVID-19 o la incapacidad de Sedapal”, y pidió a Pedro Castillo que declare en estado de emergencia el sistema de agua y desagüe de San Juan de Lurigancho.

¿Cuántas veces ha postulado Álex Gonzáles a la Municipalidad de Lima?

Como ya se mencionó, esta no es la primera vez que el burgomaestre de San Juan de Lurigancho postula a la alcaldía de Lima. Con la reciente precandidatura, el actual primer funcionario de SJL sumaría tres intentos de llegar al sillón Metropolitano.

Su primera candidatura data del año 2010, hace más de 10 años, con el Partido Siempre Unidos, campaña en la que, según sus palabras, no dispuso de tantos recursos como sus otros competidores. Se presentó como defensor del medioambiente y de las minorías sexuales.

Cuatro años después, en el 2014, se dio una segunda oportunidad en la carrera al municipio, esta vez junto al Partido Democracia Directa. Sin embargo, en esa oportunidad tampoco salió elegido.

Finalmente, en las elecciones de este año 2022, Gonzáles deja su puesto como alcalde de SJL y se presenta nuevamente como precandidato, aunque de una manera un poco más libre, ya que postula desde su propio Partido Demócrata Verde, del que es fundador, presidente y representante legal.

¿Contra quiénes competiría para la Alcaldía de Lima en las Elecciones 2022?

En estos últimos comicios, el alcalde de SJL debe presentarse en una contienda electoral municipal contra otros trece aspirantes que han sido también alcaldes y congresistas, y algunos otros contendientes que han tenido un amplio despliegue en votaciones anteriores.

Estos son Omar Chehade de APP; Luis Molina de Avanza País; Álvaro Paz de la Barra de Fe en el Perú; Carlos Torres de Frepap; dos candidatos de Juntos por el Perú: Eduardo Liu Palacios, de la lista 1, y Gonzalo Alegría, de la lista 2; George Forsyth de Somos Perú; Elizabeth León del Frente de la Esperanza 2021; Guillermo Flores del Partido Morado; Julio Lingán del Partido Patriótico del Perú; Yuri Castro de Perú Libre; Daniel Urresti de Podemos Perú; y Rafael López Aliaga de Renovación Popular.