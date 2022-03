Fujicerronismo: ¿qué intereses hay detrás de la tácita alianza entre Perú Libre y Fuerza Popular?

El expresidente Francisco Sagasti propuso recolectar cierta cantidad de firmas para presentar un proyecto de ley ante el Congreso y así adelantar las elecciones generales. La iniciativa no fue bien recibida por los dos extremos de la política peruana. Las dos bancadas mayoritarias del Parlamento —Fuerza Popular y Perú Libre— cuestionaron duramente la propuesta del exmandatario, con lo que el término fujicerronismo volvió a salir a flote.

No es la primera alianza implícita entre el partido fujimorista y el del lápiz. Cuestionadas votaciones en el Pleno contaron con el respaldo mayoritario de ambas bancadas que incluso terminaron por separar a un sector del oficialismo.

En aquella ocasión, el parlamentario Guillermo Bermejo presentó una moción de censura contra la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva. Sin embargo, con la mitad de votos en abstención por parte de Perú Libre, consideró que ya no contaba con el respaldo de sus colegas. Fueron 83 los votos en contra que albergaron a la bancada fujimorista y 16 abstenciones los que lograron rechazar la solicitud.

Luego de ese hecho, Bermejo Rojas fundó la bancada Perú Democrático, que posteriormente sumó a sus filas a personajes como Héctor Valer (Somos Perú), Betssy Chávez (Perú Libre) y Carlos Zeballos (Acción Popular).

Pero meses antes, en noviembre del 2021, la concordancia entre la bancada oficialista y la fujimorista también fueron evidentes cuando, con la suma de sus amplios votos, casi evita que el gabinete Vásquez consiga el voto de confianza por parte del Legislativo.

Con 68 votos a favor, 56 en contra y una sola abstención, la gestión de Mirtha Vásquez Chuquilín pendió de un hilo. Lo más resaltante fue esa más de media centena que albergó a congresistas de izquierda y derecha, grupo que había coincidido por un ‘bien mayor’.

El 1 de febrero del 2022, el fujicerronismo terminaría por establecerse en el argot popular cuando la educación entró en peligro al aprobarse la contrarreforma educativa que limita las funciones del Minedu y la Sunedu.

Los partidos liderados por Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón, pese a no estar alineados ideológicamente, apoyaron una misma causa y, en primera instancia, lograron obtener 69 votos a favor, 39 en contra y dos abstenciones en el Pleno. Así, la reforma educativa recibió una estocada al pretender restablecer la autonomía de las universidades.

Intereses detrás del entendimiento entre Fujimori y Cerrón

La convergencia entre la bancada liderada por Vladimir Cerrón y la de Keiko Fujimori expone una interrogante que abarca una posible alianza no tan tácita entre ambos. Es decir, ¿sería posible que un acuerdo bajo la mesa haya generado que ambos se pusieran del mismo lado de la balanza en el Congreso por temas puntuales?

Para el politólogo Omar Awapara, más allá de las muchas diferencias y pocas similitudes ideológicas, lo que prima en esta situación son los intereses y temas que representan a ambos grupos parlamentarios.

“Más allá de lo que se quería pensar con la ideología —de Perú Libre, que en el papel está más a la izquierda, y del fujimorismo a la derecha— son una buena representación de varios sectores informales, económicos y hasta culturales, sociales , que encuentran cabida y se reflejan en parte en la conformación de los miembros de sus bancadas”, expresó en diálogo con La República.

En esa misma línea, la especialista en ciencia política Andrea Paico afirma que el conservadurismo presente en ambos partidos es lo que genera un encuentro por encima de la ideología política.

“Lo único que los diferencia, entre estas bancadas de Fuerza Popular y el ala cerronista de Perú Libre, es la posición ideológica, porque si empezamos a desmenuzar tienen aspectos en común (...) Tiene aspectos en cuestión de progresismo que convergen, porque ambos son conservadores en las medidas que toman y quieren implementar ”, refirió a este medio.

Sin embargo, más relacionado a la salida del expresidente Alberto Fujimori, Awapara manifiesta que más que un acuerdo oculto entre los líderes de ambas agrupaciones políticas se ha revelado un entendimiento tácito de los pros y contras de la situación.

“ No sé si hay una alianza, pero creo que hay un entendimiento al menos , en el sentido de que la bancada de Fuerza Popular ha decidido suspender toda acción de control político y lo más claro es que no llegaron a firmar la moción contra (Hernán) Condori, sabiendo que por ahí podría haber un informe medico negativo en represalia o algo que pueda petardear la eventual salida de Fujimori de la cárcel”, aseveró.

Por el contrario, Paico sostiene que no sorprendería una conversación previa para evitar una eventual destitución del presidente Pedro Castillo.

“No es cuestión fortuita, sino ha sido una decisión medianamente pensada, pero pensada mal (...) Para mí, sí fue una última negociación, que el presidente haya dicho la semana antepasada ‘el martes 15 me voy a acercar al Congreso para emitir mis descargos...’; era también una medida para que no se llegara a aprobar la moción de vacancia, algo que no funcionó (...) Todas estas negociaciones han tenido que ocurrir con actores claves a escondidas ”, comentó.

Es entonces que la frase ‘los extremos convergen siempre en algún punto’ se ha convertido más precisa que nunca. Por ideología u otro tipo de intereses, el fujicerronismo no avizora un desvanecimiento cercano.