Nuria Esparch: “Las mujeres tenemos el valor suficiente para ir a cualquier posición pública”

Paola Ugaz, conductora de “La entrevista” en por LR+, conversó con Nuria Esparch, quien se convirtió en la primera ministra de Defensa del Perú en noviembre del 2020. La exfuncionaria, experta en políticas públicas, fue gestora de Sevir y trabajó en las carteras de Agricultura, Interior, Trabajo y de la Mujer.

Esparch mostró su rechazo a que continúe la prevalencia marcada de varones en puestos públicos, principalmente en altos cargos. “Es muy preocupante ver que, lamentablemente, en el Perú todavía no consideramos que las mujeres somos el 50% y, por tanto, tenemos el valor suficiente para ir a cualquier posición pública. Y tienen que establecerse cuotas para que nosotras podamos acceder”, opinó la extitular de Defensa.

En 2006, Nuria Esparch fue designada como la primera viceministra de Defensa por Alan García. Relató que encontró mucha oposición de los militares en ese entonces. “Mi primera reunión fue muy hostil. Estuve en una reunión con 56 oficiales. Lo que más recuerdo fue que cuando entré a la reunión, lo primero que trataron de hacer —yo estiraba la mano para saludar— y ellos trataban de jalarme para darme besito. Eso yo lo detesto ”, narró.

La exfuncionaria contó que luego de la reunión llevó su carta de renuncia al titular del sector, Alan Wagner, quien se mostró visiblemente molesto por lo sucedido. Wagner llamó a los comandantes generales y les dijo que la situación era inaceptable, según la exfuncionaria. Finalmente, el militar que había sido irrespetuoso con Esparch ofreció disculpas. “El presidente García decía que me gustaba trabajar en el sector Defensa porque había 90.000 hombres que me decían ‘sí, señora’. Puede ser (risas)”, contó Esparch.

Ministros recibieron contrato de vacunas entre lágrimas

En otro momento de la entrevista, la exministra de Defensa recordó que la llegada del contrato con Sinopharm para las vacunas contra la COVID-19 fue el momento más feliz durante su gestión en el Gobierno de Sagasti. Óscar Ugarte interrumpió una reunión del Ejecutivo para mostrar la firma del acuerdo.

El momento más feliz durante la gestión de Sagasti fue la llegada del contrato para vacunas contra la COVID-19, recordó Esparch. Foto: PCM

“ Yo recuerdo haber estado llorando . Me acuerdo de Richi (Ricardo) Cuenca con las lágrimas en los ojos... Me acuerdo de todos nosotros parándonos para aplaudir y abrazarnos porque era... Todavía me emociono cuando regreso a ese momento”, señaló Esparch.

La exfuncionaria reveló que siempre tuvo lista su carta de renuncia debido a la inestabilidad política. “Todos los días tenías una amenaza de que iban a vacar si no al presidente, a la vicepresidenta. Y si no, que se iban a bajar a alguien más. Era una cosa de tensión permanente”, explicó Esparch, al tiempo de calificar aquellos consejos de ministros como “dramáticos”.