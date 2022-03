Edgar Tello: No hubo sustento para que la SAC haya admitido la denuncia contra Pedro Castillo

El congresista de Perú Libre Edgar Tello se mostró a favor de que el presidente Pedro Castillo, a través de su abogado, Eduardo Pachas, solicite al Poder Judicial la nulidad de la admisión de la denuncia constitucional en su contra por presunta traición a la patria.

“El presidente está ejerciendo su derecho ante una calumnia y una difamación que todo el país lo sabe. No hay ese sustento por el cual la SAC ha acordado (admitir la denuncia). (La denuncia constitucional) es parte de la campaña de no reconocer y no dejar gobernar al profesor Pedro Castillo: interpelaciones, vacancia, censura de ministros. De esa manera, el presidente no puede garantizar la gobernabilidad y desarrollar sus compromisos de campaña”, dijo Tello en diálogo con RPP.

El legislador oficialista también destacó la disposición de Castillo para presentarse ante el Congreso a fin de que “pueda aclarar algunas dudas que se han generado en estos últimos tiempos sobre la participación del presidente (en presuntos actos de corrupción)”. “Eso es bueno y necesario”, acotó.

“Son acusaciones que ha hecho Karelim López como aspirante a colaboradora eficaz, pero obviamente suena un poco extraño que, siendo una investigación reservada, (el testimonio) haya sido difundido. Pero esas afirmaciones deben ser corroboradas como parte de la investigación que debe desarrollarse”, agregó.

Pedro Castillo presenta hábeas corpus para detener denuncia constitucional en su contra

El presidente de la República, Pedro Castillo, interpuso una demanda de hábeas corpus en contra de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso con el objetivo de que se declare nula la admisión de la denuncia constitucional en su contra por una presunta traición a la patria.

La acción fue presentada ante el Poder Judicial a través del abogado del jefe de Estado, Eduardo Pachas, y en este se señala que los congresistas del grupo de trabajo parlamentario que admitieron la acusación habrían cometido una presunta vulneración del derecho a la libertad individual, al debido proceso y a los principios de legalidad e inaplicabilidad de la ley penal.