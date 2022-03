Darwin Espinoza anuncia cartas notariales para quienes lo sindiquen como parte de ‘Los Niños’

El congresista Darwin Espinoza de Acción Popular anunció que defenderá su honor de quienes pretendan vincularlo con el denominado grupo ‘Los Niños’, quienes – según testimonio de la aspirante a colaboradora eficaz Karelim López – serían un grupo de cinco parlamentarios acciopopulistas que seguirían ciegamente las órdenes del presidente de la República, Pedro Castillo. Anunció cartas notariales para quienes lo señalen sin pruebas.

“La Sr. Karelim López no ha mencionado mi nombre, yo he accedido a parte de su declaración y solo ha dado nombres de dos congresistas. Yo no sé de dónde han sacado mi nombre, que yo pertenecería a un grupo llamado ‘Los Niños’. (…) Yo estoy cursando cartas notariales a aquellos irresponsables que, sin saber o tener un sustento, me sindican como parte de una supuesta organización criminal”, declaró a Canal N.

Karelim López implica a Acción Popular

De acuerdo con la versión proporcionada por Karelim López ante el Ministerio Público, cinco congresistas de Acción Popular estarían aliados con el presidente de la República, Pedro Castillo, a cambio de beneficios clandestinos. La empresaria señaló que los acciopopulistas, apodados como ‘Los Niños’, siguen incondicionalmente las órdenes del jefe de Estado. Señaló a dos de ellos: Juan Carlos Mori y Raúl Felipe Doroteo.

Ante la mención de dos de sus compañeros de bancada, Darwin Espinoza señaló que Acción Popular ha decidido apoyarlos: “Nosotros como bancada hemos decidido respaldar a los congresistas que han sido mencionados, conocemos la trayectoria de ellos y si no hay nada que sustente la denuncia, vamos a creer en ellos”, agregó.

También descartó conocer a Karelim López o haber coincidido con ella en algún lugar. Confirmó que se reunió con el renunciante ministro Juan Silva Villegas en tres oportunidades, una en el marco de una vista multipartidaria de un grupo de parlamentarios y otra acompañando a dos alcaldes regionales: “Yo no creo que esas declaraciones (de Karelim) hasta que no muestre las pruebas. Es fácil acusar a una persona sin poder probarlo”, sostuvo.