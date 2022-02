Chirinos no pudo sustentar acusación constitucional contra Castillo en entrevista con Del Rincón

La congresista por Avanza País Patricia Chirinos fue entrevistada la noche del último miércoles por el periodista Fernando Del Rincón en su programa transmitido por CNN. Sin embargo, al ser consultada por las infracciones que sustentan la acusación constitucional por presunto delito de traición a la patria contra el presidente Pedro Castillo, la parlamentaria no supo qué responder.

Como se sabe, el mandatario afirmó en una entrevista para el mismo medio que no veía mal brindar acceso al mar a Bolivia, pero que la decisión tendría que ser tomada por el pueblo a través de un referéndum. En ese sentido, la parlamentaria anunció que presentaría una acusación constitucional contra Castillo Terrones.

Del Rincón cuestionó cuáles serían las infracciones que habría cometido el jefe de Estado para avalar la solicitud de Chirinos; sin embargo, la legisladora solo respondió que se basaba en el delito de traición a la patria, que se habría develado en la entrevista brindada por el mandatario.

“Creo que la principal infracción constitucional es la que tu misma entrevista pudo develar y que tú mismo dijiste, que es el tema de traición a la patria porque este señor prácticamente desea regalarle parte de nuestro mar peruano a Bolivia, y lo dijo explícitamente en tu programa”, comentó la parlamentaria a CNN.

“Él se ha mimetizado con este tema y ha cometido el delito de traición a la patria, que ha sido expuesto no solamente a nivel nacional sino, gracias a ti, a nivel internacional”, agregó.

Frente a ello, el periodista recordó que Castillo Terrones afirmó haberse “expresado mal” y que su intención no había sido proponer la cesión de territorio peruano. “ Una cosa es una acusación sustentada en una acción y otra cosa es en un dicho, cuando también se ha retractado. Creo que de ahí no tendría asidero”, dijo Del Rincón.

Ante la respuesta de su entrevistador, Chirinos Venegas se quedó en silencio durante unos segundos, paralelo a intentar -sin éxito- brindar argumentos que respalden su iniciativa.

PUEDES VER: Coordinadora Nacional de DDHH exige al presidente Pedro Castillo la recomposición de su gabinete

“Nosotros, los peruanos, hemos soportado ya muchas cosas. No solo estoy hablando por mí. Yo, además de cumplir mi labor legislativa, hacer mis proyectos de ley, trabajar en el Palacio Legislativo de lunes a jueves, desde el 28 de julio que asumí funciones, del año pasado, recorro todas las regiones de mi país; ya voy recorriendo más de 12 regiones, y la gente en las regiones ya no lo respalda (al presidente)”, mencionó la congresista de Avanza País.

No obstante, el comunicador terminó interrumpiéndola para explicar que, legalmente, el presidente Pedro Castillo no había incurrido en el delito de traición a la patria, ya que no existen acciones suyas que sustenten el hecho.

“Perdóneme, congresista, no quiero perder el tiempo, somos muy claros y puntuales; su agenda, otro día la platicamos. Estas infracciones constitucionales de las que me habla, de lo de Bolivia, ¿no?, y lo del mar. Se lo estoy diciendo, Castillo ayer sale y dice ‘me expresé mal, disculpen’. No ha llamado a un referéndum y tampoco ha hecho nada para otorgar territorio. Traición a la patria ahí legalmente no existe ; usted está clara de eso, ¿no?”, señaló Del Rincón.

Chirinos anuncia acusación constitucional contra el presidente Castillo

La congresista Patricia Chirinos, de Avanza País, anunció que presentará una acusación constitucional contra el presidente de la República, Pedro Castillo, tras producirse una nueva crisis en el Ejecutivo posterior a la renuncia de Mirtha Vásquez a la presidencia del Consejo de Ministros. La parlamentaria justifica su iniciativa señalando una presunta “incapacidad” y “corrupción” del actual Gobierno.