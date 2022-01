El viacrucis de Nuevo Perú por inscribirse como partido político

Han pasado cuatro años desde que Nuevo Perú (NP), liderado por Verónika Mendoza, decidiera inscribirse ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y hasta ahora no lo ha logrado.

La agrupación de izquierda se fundó el 9 de diciembre del 2017, luego de la ruptura con el Frente Amplio, partido con el que NP llegó al Congreso con diez parlamentarios que formaron su propia bancada. A partir de ese momento se decidió iniciar el proceso de inscripción.

Eduardo Cáceres, miembro de la comisión política, recuerda que en ese momento se requería más de 700.000 firmas de adherentes para el registro de un partido. “Se compró un kit en el JNE y se inició el proceso de recolección de firmas”, indicó Cáceres.

Pero la recolección de firmas —según Cáceres— dejó de ser una prioridad para NP, que inició un intenso activismo político, tras la crisis política de fines del 2017 generada por el intento de vacancia contra Kuczynski, el indulto otorgado por este a Fujimori, así como la difusión de los mamanivideos que revelarían el intento de compra de votos en el Congreso para evitar la destitución de Kuczynski. Crisis que se profundizó en la gestión de Martín Vizcarra, quien terminó destituido por el Congreso.

“La tarea de recoger las firmas obviamente no fue una prioridad; se dio por claro que había que cumplir un rol en la crisis política y eso se hizo a través de la bancada, movilizaciones”, comentó Cáceres.

Aída García Naranjo, miembro también de la comisión política, coincide con Cáceres en este análisis, pero remarcó que dentro de esa prioridad estaba también luchar por una reforma electoral. Así, destacó que en el 2017 la bancada de NP impulsó el cambio de la ley 28094 que exigía un mínimo de 733.000 firmas de adherentes para el registro de un partido. “Nos acogimos a un nuevo kit y lo descartamos porque elegimos la ruta, no de conseguir efectivamente 733.000 firmas, sino la de modificar la ley”, contó García.

Con la reforma electoral definida en el 2019 y los cambios de requisitos, como tener un padrón de 24.800 afiliados y 65 comités provinciales integrados por 50 afiliados en 20 departamentos del país, Nuevo Perú presentó su solicitud de inscripción el 12 de enero del 2021 al ROP del JNE.

Sin embargo, el proceso de registro de NP se truncó cuando el 12 de enero de este año, previa apelación de la organización, el Pleno del JNE retiró su solicitud de inscripción por no cumplir con los 65 comités provinciales, sino con 49. No obstante, alcanzó los 27.305 afiliados.

Entre los alegatos de la apelación se arguyó que el plazo de 90 días para levantar las observaciones hechas por el ROP no habían vencido porque no se otorgó un plazo respecto del segundo grupo de comités presentados, que el proceso de fiscalización de estos fue hecho sin comunicación previa, y que la adecuación de los requisitos para inscribir a un partido no ha sido la misma para las organizaciones inscritas.

El experto electoral José Tello sostuvo que la vía electoral ha sido agotada para NP y que solo le queda apelar por la vía judicial, la misma que si es rechazada significaría que tendría que reiniciar su inscripción.

“El tema es la motivación que sustenta la postura del Pleno del JNE, que ratifica a su vez la postura del ROP. Dicha motivación parece que va a ser cuestionada en la vía judicial porque la electoral ya está agotada”, explicó Tello.

“Está en curso un proceso de contrarreforma electoral que no se abre a un nuevo sistema de partidos. El JNE ha comenzado a poner un conjunto de normas administrativas por encima de derechos constitucionales a la participación política”, dijo García.

Para Cáceres, “en el JNE hay personas que buscan aprovechar determinados aspectos reglamentarios para mantener un sistema político cerrado y excluir a fuerzas de izquierda”.

Así, NP vuelve a foja cero para un tercer intento y ser reconocidos como partido.❖

No postulará a la comisión política

Verónika Mendoza anunció a su militancia que no será parte de las elecciones para nombrar al nuevo comité político de NP. Dijo que seguirá asumiendo el cargo de presidenta hasta el final de su mandato y que apoyará a la próxima comisión política que sea elegida, además de reafirmar que seguirá siendo parte de sus filas.

La palabra

José Tello, abogado electoral

“De no acceder a la vía judicial —vía una acción de amparo— a Nuevo Perú solo le quedaría reiniciar su trámite estando solo en capacidad de poder postular a las Elecciones Generales del 2026″.