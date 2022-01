AP exige a Fiscalía que explique por qué suspendió diligencias de investigación contra Castillo

La bancada de Acción Popular cuestionó que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, haya suspendido hasta el 2026 las diligencias de la investigación preliminar que le abrió al presidente Pedro Castillo. El grupo parlamentario le solicitó a la Fiscalía que explique por qué pospuso las indagaciones y señaló que esperar a que el mandatario culmine su mandato para ser investigado en una falta de respeto a la ciudadanía.

“ Exigimos las aclaraciones correspondientes por parte del Ministerio Público ante la suspensión de las investigaciones contra el presidente Pedro Castillo. Como bancada hemos solicitado las investigaciones correspondientes en la Comisión de Fiscalización y Contraloría”, expresó el grupo acciopopulista a través de su cuenta de Twitter.

“Esperar al término de la gestión presidencial para hacerlo, no solo representaría blindaje, sino también una falta de respeto a la población peruana. El pueblo merece respuestas, no silencios cómplices ”, añadieron.

El Ministerio Público confirmó el último 5 de enero que la fiscal de la Nación había iniciado “investigación preliminar al presidente Pedro Castillo por presunto tráfico de influencias agravado, colusión y patrocinio ilegal, en casos concesión del Puente Tarata III, adquisición de Biodiesel B100 y ascensos militares”.

Si bien es cierto que ya se abrió indagación preliminar al jefe de Estado, las diligencias contra el dignatario han sido suspendidas hasta julio del 2026 cuando culmine su mandato. Zoraida Ávalos tomó esta decisión siguiendo la jurisprudencia y la Constitución.

No obstante, la suspensión de diligencias es solo con respecto al jefe de Estado, no incluye al ex ministro de Defensa, Walter Ayala Gonzales, al ex secretario del Despacho Presidencial Bruno Pacheco, a la lobista Karelim López, al empresario Samir Abudayeh ni a otros, quienes están involucrados en los mencionados casos.

La investigación preliminar iniciada a nivel de las fiscalías provinciales a los otros implicados continuará, lo que permitirá recoger evidencias que luego podrán servir en el proceso al presidente de la República.

