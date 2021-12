RMP sobre medidas del Minsa: “¿Se dan cuenta del grado de estupidez que tienen estas normas?

La llegada de la nueva variante de la COVID-19, ómicron, y el ligero incremento de casos positivo en las últimas semanas ha puesto en alerta al sistema sanitario peruano. Ante la cercanía de las fiestas de fin de año, el titular del Ministerio de Salud (Minsa), Hernando Cevallos, ha dispuesto nuevas medidas para evitar su propagación, las cuales han sido calificadas como absurdas por Rosa María Palacios.

Por ejemplo, el Gobierno ha precisado que se ha ampliado el estado de emergencia por 31 días más. Asimismo, la venta de bebidas alcohólicas en playas, piscinas y ríos queda estrictamente prohibida en el ámbito nacional “para los días 25 y 26 de diciembre y 1 y 2 de enero de 2022″.

“Alcohol maldito parece ser el lema esta vez. Hay que señalar que hasta esta hora el diario oficial El Peruano no ha publicado ninguna norma modificatoria (...) El ministro ha decidido que el alcohol combinado con el agua de piscina, río o mar produce algún tipo de efecto. El 24 te la pegas en la playa y no te trasmite la ómicron, pero si te la pegas el 25 sí te transmite la ómicron. El alcohol y el agua combinadas al aire libre producen COVID-19”, dijo la letrada en referencia a las declaraciones del ministro de Salud.

Palacios detalló que Cevallos debería explicar las razones por las que ha prohibido las bebidas alcohólicas durante estas fechas específicas y si realmente este elemento junto al agua producen COVID-19.

“¿Se dan cuenta del grado de estupidez que tienen estas normas? No prueban nada, no sirven para nada y no tienen ninguna base científica (...) Si él tiene información sobre eso, le tiene que informar la OMS o le tienen que dar el Premio Nobel de Medicina”, ironizó.

De Soto se va

El excandidato presidencial Hernando De Soto renunció al partido Avanza País. A través de un comunicado, manifestó que su salida se debe a la falta de compromiso en la inscripción de militantes y por pugnas al interior de la organización política.

Rosa María Palacios recordó que la agrupación del tren es solo un “cascarón” cuyo dueño era Pedro Cenas. Al fallecer el líder de Avanza País, los herederos aún no deciden quién tomará las riendas, por lo que De Soto habría dispuesto dar un paso al costado con miras a las elecciones municipales y regionales del 2022.

“Esto pasa en el Perú porque tenemos la mala costumbre de mantener partidos con inscripción que, en términos reales, no tienen existencia; es decir, no responden a un pensamiento político. Tenemos combis que llevan a alguien y, luego, ese alguien pierde, se baja de la combi y, en este caso, se baja con todos sus compañeros. Él les salvó la inscripción y colocó 10 congresistas”, sostuvo.

Ha trascendido que el excandidato presidencial estaría uniendo fuerzas con Álvaro Paz de la Barra, alcalde de La Molina, quien, mediante un tuit, anunció que su partido Fe en el Perú ha invitado formalmente a Hernando de Solo para que se integre como líder.

La abogada expuso que el partido de Paz de la Barra aún se encuentra en inscripción; sin embargo, no sería tan difícil adquirirla.

Aunque hasta el momento la bancada de Avanza País no se ha pronunciado, la conductora de LR+ mencionó que son bastante cercanos al empresario, por lo que no sorprendería que en los próximos días los parlamentarios decidan adoptar otro nombre.

“Esos 10 votos son muy importantes porque recibieron, además, el traspaso de los que salieron de Renovación. De Soto coloca siete, pero pasan tres ¿Qué va a pasar con este grupo político? ¿Cómo se van a llamar?”, cuestionó.