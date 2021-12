Renovación Popular pide la renuncia de Mirtha Vásquez

Luego que el Congreso de la República rechazara la moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo, la bancada de Renovación Popular (RP) se pronunció y pidió la salida de la primera ministra Mirtha Vásquez junto a sus ministros.

En declaraciones a la prensa, el vocero de RP, Jorge Montoya, dijo que le mandatario no fue elegido por una mayoría, sino por “una minoría que no quiere el comunismo”, por lo que debería dar “señales claras” de que no lo es, como respetar la propiedad privada y rechazar la propuesta de una asamblea constituyente.

“La primera ministra debería renunciar. El presidente tiene que hacer una señal a toda la población que le ha dado las facultades de seguir gobernando y esa señal tiene que ser cambiar al gabinete y poner un gabinete de independientes” , expresó.

Montoya enfatizó que el nuevo gabinete ministerial debería tener miembros que tengan gran conocimiento del manejo de la gestión pública para que así logren que el país salga de la crisis económica por la que está atravesando. Además, señaló que no deberían estar ligados a ningún partido político, en especial a Perú Libre.

Asimismo, adelantó que el caso de las reuniones de Castillo Terrones en un domicilio del distrito de Breña podría ser una causal que se incluya en una futura moción de vacancia.

“Estos puntos son acumulativos para el futuro. Para la siguiente moción en el caso de que se pretenda tendría que contemplar lo hecho después de, hasta el día que llegue” , sentenció el parlamentario.

Congreso rechaza la moción de vacancia

La propuesta de vacancia presidencial no llegó a buen puerto, luego de que el Congreso de la República votara en contra de que Pedro Castillo asista al Parlamento a defenderse de las acusaciones contra su probidad. La votación quedó con 76 votos en contra, 46 a favor y 4 abstenciones, por lo que la iniciativa de Patricia Chirinos fue archivada.

Fueron en total 128 los congresistas que marcaron la asistencia a esta sesión del Pleno. Para admitir a debate el pedido se necesitaban 52 votos, el 40% de la representación parlamentaria. Tras conocerse los resultados, la bancada de Gobierno mostró su conformidad por el resultado.