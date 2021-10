Eduardo Dargent: “El Congreso sería bastante irresponsable si no da el voto de confianza a este gabinete”

“Ojalá prime la sensatez”, fue una de las frases que reiteró el politólogo Eduardo Dargent al reflexionar sobre la crisis en Perú Libre y la prolongación de esta en el Gobierno y el Congreso. Considera que una de la razones para la reestructuración del gabinete fue que los personajes cercanos a Vladimir Cerrón trabajaban en una agenda propia.

Con casi tres meses del gobierno de Pedro Castillo, ¿cómo ves su gestión en el aspecto político? ¿Hay congruencia con sus anuncios de campaña?

Si algo está intentando, es no alejarse de sus votantes. El primer gabinete era un desastre en términos estratégicos y para su propia autonomía de gobernar para todos los peruanos. El haber optado por un premier poco preparado en el Gobierno nacional, como Guido Bellido, terminó enviando un mensaje muy malo para el resto de peruanos que no votó por él y para los que sí al verlo como un mal menor.

¿Y cómo ves al nuevo gabinete de Mirtha Vásquez?

Es un gabinete que nadie va a decir que es de derecha, salvo tenga una mirada muy sectaria. Da canales de comunicación a un sector que puede percibir mayor tranquilidad. El problema es haber perdido tiempo, incrementado desconfianza y puesto cuesta arriba el trabajo para el nuevo gabinete. Fue un muy grave error el primero y pagaremos las consecuencias por un buen tiempo. Hay que invocar madurez de los sectores políticos de dar una nueva oportunidad para construir estabilidad, más allá de las diferencias que tengan.

¿Cuál crees que fue el motivo del retiro de las figuras cerronistas en el gabinete?

Creo que fueron muy malos aliados. Usaron el espacio que les dio el presidente para desarrollar su propia agenda, sin que les importe sus colegas de gabinete ni la estabilidad del país. Hicieron un gran esfuerzo de aprovechar la oportunidad para reforzar su agenda y meter a su gente.

Las designaciones cuestionadas se dieron con el primer gabinete, pero siguen en este…

Porque aquí no hay solamente un tema ideológico, sino un tema de buscar personas sin importar sus calificaciones, y angurria de poder. Todavía hay nombramientos que son pasmosos y lamentables que se han mantenido. Ahora también se ven algunos casos como del ministro del Interior y de Educación. Hay una suerte de pago o acercamiento a aquellos que apoyaron en campaña. Me parece bien que se use más políticos en los gabinetes. Sin embargo, creo que lo que se ha hecho no es eso. Se ha nombrado mal, a personas que no están en el nivel. Me parece que el presidente prioriza lo que probablemente son sus alianzas antes que el interés del país.

¿Crees que el presidente se está alejando de Perú Libre y de Vladimir Cerrón?

Es un misterio cómo ve la política Pedro Castillo. Creo que no tenemos todavía suficiente experiencia para saberlo. Ojalá haya aprendido que lo que hizo con el primer gabinete fue una mirada muy pequeña de lo que es la política nacional y la idea de construir una gobernabilidad básica. La forma en la que le pagan Cerrón y Bellido, al darles el premierato, a mi juicio es traicionera. No sabemos bien si es una mirada estratégica, si ya comprendió que gobernar es mucho más difícil que el eslogan con el que logró una buena conexión con el electorado. Su alejamiento de Perú Libre dependerá mucho de cuánto ha aprendido y se percata de la fragilidad que nos toca vivir en este momento de crisis y pandemia.

La poca participación mediática del presidente tampoco ayuda a la opinión pública...

Es consciente de que hay temas que no maneja y se pondría en problemas al salir a explicarlos. Es algo que tiene que comenzar a suplir y que ha mejorado con el actual gabinete. Él puede hacer aquello que le nace más, que es mantenerse contacto con sus bases, y tener un equipo que responda muchas preguntas. Lo que tenías antes era el peor de los mundos: un presidente que no daba la cara y un premier que la daba para pelear. Ahora se puede buscar un mejor balance. El presidente también debe ir aprendiendo para que, eventualmente, cuando haya otra crisis, dé la cara.

Con el nuevo gabinete se desató la crisis en Perú Libre y anunciaron la negativa de la confianza. ¿Crees que el Congreso no otorgue la investidura?

Yo creo que el Congreso sería bastante irresponsable si no da el voto de confianza a este gabinete, luego de darle al anterior. Además, ya con una caída de confianza nos lleva a un terreno mucho más complejo, polarizado e inestable.

¿Qué efectos crees que pueda ocasionar este fraccionamiento en el Gobierno?

Para el presidente es un costo que los extremos de su partido estén molestos con él porque lo pueden llevar a la vacancia o golpear de otra forma. En términos numéricos habrá un costo, una parte se irá con Cerrón y será una piedra en el zapato. Esto es, en parte, el costo de ser candidato de un partido prestado. Pero también creo que hay una parte de la bancada que apoyará al Gobierno.

¿Perú Libre también saldrá afectado?

Sí, al decir que se aparta del Ejecutivo porque parte del interés de ser partido del Gobierno es estar en las negociaciones nacionales en diferentes niveles. Y si Castillo logra inscribir su partido, Perú Libre se metería en muchos más problemas porque aquella popularidad que pueda tener el presidente irá para el nuevo partido. Entonces, una parte de Perú Libre va a mirar esto con más cuidado.

¿Por qué toman esta posición en vez de apoyar al Gobierno?

Creen que radicalizando ganarán electoralmente, pero no se están percatando de que mucho de lo que lograron en la elección fue por Castillo, no por Cerrón. Pueden terminar torpedeando un Gobierno, en vez de haber hecho más esfuerzos por crecer, aceptarse y ganar experiencia de Gobierno. Perú Libre piensa que mientras más duro se posicione, mejor preparado estará para el 2022. Desde que obtuvieron el premierato estaban jugando para ellos, no para el presidente.

¿Qué debe hacer ahora el presidente Castillo para alcanzar una estabilidad política?

Lo que hasta ahora no ha podido hacer bien, que es hacer política con su gabinete. Lograr una cierta estabilidad con los sectores de centro que lo aleje de la vacancia, pero también le asegure la confianza. Debe saber tomar decisiones en sus nombramientos. Siento que no ha podido comenzar a gobernar, en parte, por su visión corta de la política. ❖