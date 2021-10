¿Cuál es el proceso de acreditación de un embajador y por qué se produce el silencio diplomático?

Richard Rojas, exjefe de prensa de Pedro Castillo, fue designado como embajador de Perú en Panamá; sin embargo, esta semana se conoció que se produjo un silencio diplomático, ya que —tras vencerse el plazo de 30 días que tiene ese país— el Gobierno de Laurentino Cortizo no otorgó su beneplácito al representante peruano, por lo que la Cancillería, que dirige Óscar Maúrtua, deberá nombrar a otra persona para asumir la Embajada del Perú en dicho país.

En diálogo con La República, el internacionalista Ramiro Escobar explicó el proceso de acreditación de un embajador y señaló que una vez que un presidente designa a un embajador y vencido el plazo de evaluación que tiene cada nación, se otorga un “plácet”, que es una declaración de un país donde da su aprobación a un Gobierno para ejercer en su territorio la representación diplomática a través de la persona designada.

Además, detalla que, en caso de no emitirse el plácet, se entiende como una señal de no aceptación. “No habrá ningún comunicado en el que digan: ‘rechazamos a tal personal’, no va a haber eso”, dijo.

¿Por qué un jefe de Estado puede negarse a aceptar a un embajador?

Ramiro Escobar sostiene que un “silencio diplomático” no suele producirse con frecuencia y cuando esto sucede “ podría haber algún tipo de distancia con el personaje designado ” o el sujeto no cuenta con “ las suficientes credenciales ”, pero esto no se especifica en ningún comunicado o documento que emita el país. “No hay nada, simplemente, silencio administrativo”, agrega.

En el caso de Richard Rojas, Escobar considera que cuando se designa a embajadores políticos “se tiene que designar a alguien que conozca de temas internacionales”. “Una embajada no es un regalo político para nadie, porque implica establecer una relación eficaz con un país”, afirma.

Asimismo, reitera que un embajador debe ser una persona que conozca de temas internacionales, que conozca Panamá. “ Que sepa cómo son las relaciones bilaterales con Panamá ”, agrega.

PUEDES VER: Castillo se reunió con canciller Maúrtua para abordar temas de política exterior

¿La denegación afecta las relaciones entre ambos Estados?

El internacionalista Ramiro Escobar precisa que la no aceptación de un embajador no implica una afectación de relaciones entre países; sin embargo, considera que en este caso el presidente Pedro Castillo, en coordinación con la Cancillería, debe designar “pronto” a otra persona que reemplazará a Richard Rojas, para “ que este momento incómodo pase ”.

¿Qué son las cartas credenciales?

Según el glosario de términos del Ministerio de Relaciones Exteriores, las cartas credenciales son un documento que dirige el jefe de Estado acreditante al mandatario receptor para acreditar a una persona como embajador. “ Se suele presentar en una ceremonia especial denominada ‘Presentación de Cartas Credenciales’, que en el caso del Perú se da en presencia del presidente y el/la ministro(a) de Relaciones Exteriores ”, añade.

Suecia pendiente

El último martes, la Cancillería informó —a través de sus redes sociales— que Estados Unidos aceptó a Oswaldo de Rivero como nuevo embajador peruano en Washington.

“Los lazos de amistad y complementariedad económica entre el Perú y EE. UU., gracias al beneplácito otorgado por ese país, continuarán avanzando de la mano de nuestro nuevo embajador en Washington, Oswaldo de Rivero”, señala la publicación.

No obstante, la designación de Eliseo Soria Reátegui, profesor de 62 años que vive en Vasteras, como embajador de Suecia aún se encuentra pendiente de aceptación.

Dato

El 23 de setiembre se conoció que Richard Rojas García, hombre de confianza de Vladimir Cerrón, fue incluido en una investigación del Ministerio Público por lavado de activos y el presunto financiamiento ilegal de Perú Libre.