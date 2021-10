Ministro Aníbal Torres: “No hay cuestión de confianza por el caso Iber Maraví”

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, aseguró que el Ejecutivo no impulsará una cuestión de confianza por el ministro Iber Maraví, quien fue interpelado por su presunta participación en atentados terroristas, su relación con la organización prosenderista Sutep-Conare, así como su relación con el terrorista Hildebrando Pérez Huaranca.

“ No hay cuestión de confianza por el caso Maraví, ahí acaba el debate (…) Congreso de la República siéntanse tranquilos, no habrá eso, no hay el ánimo de perjudicar el Congreso ”, señaló en diálogo con Radio Exitosa.

Según explicó el ministro Aníbal Torres, en el Ejecutivo se escucha a la población y al Parlamento. “ No hay ese conflicto por lo que suceda con el ministro Maraví (…) No se va a deducir una cuestión de confianza. ¿Quién lo ha decidido? El presidente de la República ”, añadió.

En ese sentido, recalcó que el Gobierno de Pedro Castillo no busca cerrar el Congreso. “ Primero está el Perú, primero está la gobernabilidad, primero está la democracia ”, enfatizó.

Moción de censura contra Iber Maraví

La moción de censura contra el ministro de Trabajo, Iber Maraví, se estaría presentando en las próximas horas. Hasta ayer por la tarde, el parlamentario de Renovación Popular Esdras Medina detalló que ya cuentan con 46 firmas y estarían buscando llegar a las 66 que requieren para aprobar la censura.

“Hoy están en reunión de voceros, el día de mañana [hoy] se debe presentar [la moción de censura] (…) sin tener algún cálculo político. Debe ser censurado el señor Iber Maraví”, dijo.

Según el artículo 132 de la Constitución, una moción de censura requiere ser propuesta por al menos el 25% del número legal de legisladores, es decir, 33 de 130. Tras su presentación, el pedido debe ser puesto a votación entre el cuarto y décimo día natural.

La aprobación de una moción de censura requiere el voto de más de la mitad del número legal de congresistas; es decir, 66 de 130.