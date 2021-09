Antonio Zapata sobre cremación de Abimael Guzmán: Grupos como Movadef seguirán en lo mismo

El historiador Antonio Zapata indicó que tras la cremación de los restos del cabecilla del grupo terrorista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, los grupos radicales como el Movadef continuarán tratando de llevar sus propuestas por una vía política de alguna u otra manera, ya que se les ha prohibido su inscripción legal. En entrevista para La República, el autor del libro ‘La guerra senderista: hablan los enemigos’ mencionó también que los seguidores de Guzmán Reinoso son ahora “un grupo sin consistencia ideológica”.

“No va a pasar realmente nada. Los seguidores de Guzmán habían renunciado a la lucha armada, cierto es que por razones de táctica, pues no son tiempos para la lucha armada. Eso ya hace 28 años, y en ese lapso, no han realizado ninguna acción armada. Me parece que es un grupo sin consistencia ideológica, pero que ya renunció a la lucha armada hace tiempo y ha dado muestras prácticas de que no va a volver a ella. ¿Qué va a pasar con ellos? Seguirán más o menos en lo mismo, que es tratar de hacer llegar sus ideas, más bien por la vida política, participando en gremios, alentando soluciones radicales en momentos de conflictos sociales, y tratando de colarse en la vida política nacional. Ya que se le ha prohibido al Movadef su inscripción legal, buscan colarse por aquí y por allá. Ellos seguirán en lo mismo ”, afirmó Zapata.

Asimismo, advirtió que los simpatizantes del excabecilla senderista crearán otros organismos generados aparte del Movadef o militarán en otros que ya existen para moverse en el terreno político o sindical.

“El concepto es que son organismos generados. Los seguidores de Guzmán de los años 70, antes de que se vayan a la guerra, ya las habían formado, como la famosa organización de mujeres que dirigía Augusta (La Torre). La idea, que está conceptualmente clara en la literatura marxista, consiste en formar un organismo que no es el partido, en el cual hay algunos elementos del partido, pero no funcionan como tal, y que están sumados a gente independiente que no está cien por ciento con el partido, sino que coinciden en uno u otro punto. Ese punto de coincidencia es el que da origen al organismo generado. Movadef está al descubierto, ya fue, debido a ello, pero crearán otros organismos generados o militarán en otros que ya existen. Hay esa idea de crear como frentes, y actuar en ellos, ¿puede ser en el terreno sindical? Sí. Puede ser en el terreno político también”, agregó.

Ipsos: ocho de cada diez peruanos aprueban ley que permitió cremar restos de Abimael Guzmán

De acuerdo a una encuesta publicada este domingo 26 de setiembre por Ipsos Perú - América TV, ocho de cada diez personas aprueban que el presidente Pedro Castillo haya promulgado una ley que permite cremar los restos de personas que fueron condenadas por terrorismo, como el cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Reinoso, quien fue incinerado tras su fallecimiento el último 11 de setiembre.

Ipsos Perú sostiene que de 8 cada 10 peruanos aprueban ley que permitió cremar restos de Abimael Guzmán. Foto: captura/Ipsos Perú

Esta investigación de Ipsos Perú se publicó tras el proceso de cremación realizado a Abimael Guzmán el último viernes dentro del horno crematorio del Hospital Naval Cirujano Mayor Santiago Távara, ubicado en la avenida Venezuela, en Bellavista, Callao.