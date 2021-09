Mario Vargas Llosa reveló haber sido víctima de acoso sexual por un profesor de colegio religioso

Mario Vargas Llosa, premio nobel de Literatura, reveló haber sido víctima de acoso sexual por parte de un profesor del colegio religioso al que asistía durante su adolescencia.

“Yo era muy católico, porque había nacido en una familia que era muy católica y practicante. Lo fui hasta los 12 o 13 años cuando tuve un incidente con un hermano del colegio La Salle, en el que yo estuve primero en Bolivia y luego tres años en Lima. Fue un incidente de, digamos, origen sexual ”, indicó Vargas Llosa durante una entrevista en la Feria Virtual del Libro de Cajamarca.

El reconocido escritor señaló que el “hermano Leoncio”, de nacionalidad francesa, intentó agredirlo sexualmente cuando el centro de estudios estaba vacío, debido a que se había realizado la entrega de boletas a los estudiantes.

“Yo le cuento esto porque curiosamente a partir de entonces, yo que había sido un niño muy creyente y que cumplía con comulgar cada primer viernes, me fui desinteresando de la religión. Yo recuerdo que estando en el colegio La Salle, antes de entrar al Leoncio Prado, haberme dicho yo mismo: ‘Ya no creo, yo no creo en nada de esto, yo no creo ni en las ceremonias religiosas, en las misas a las que vamos. Cuando yo rezo no creo nada en las palabras que digo’ ”, agregó Vargas Llosa.

Viaje a la URSS y alejamiento del comunismo

En otro punto de la entrevista, Mario Vargas Llosa recordó que su alejamiento total del grupo Cahuide, uno de los nombres del Partido Comunista Peruano y agrupación en la que militó en su primer año en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), se concretó tras una visita a la Unión de Repúblicas Socialista Soviéticas (URSS).

“ Cuando yo conocí la Unión Soviética me quedé horrorizado , porque realmente yo tenía todavía, aunque ya me había apartado del Partido Comunista Peruano, una cierta simpatía por ese mundo donde había habido la primera revolución socialista”, aseveró.

¿Dónde pedir ayuda ante casos de acoso sexual?

En caso de encontrarse en alguna situación de violencia, recuerda que puedes comunicarte con la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para recibir apoyo y acompañamiento a fin de denunciar al agresor.

De igual forma, se podrá acudir a cualquiera de los más de 400 Centros de Emergencia Mujer ubicados en todo el territorio nacional.

