Vásquez sobre Alarcón: “Debemos dar señales que no hay interés de blindaje”

La presidenta del Parlamento, Mirtha Vásquez, se pronunció sobre la aprobación de la acusación constitucional contra Edgar Alarcón, de Unión por el Perú (UPP), y dijo que el avance de su caso, que estuvo encarpetado desde julio de 2020, es una muestra de que no buscan proteger a ningún legislador.

La Comisión Permanente respaldó este viernes el informe de calificación que recomienda levantar el antejuicio político del excontralor de la República para que el Ministerio Público pueda seguir investigándolo. Esta medida aún debe ser debatida y evaluada por el Pleno del Congreso.

“Este era un caso que interesaba que ya se resuelva. Estaba hace muchos meses en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Creo que en este momento debemos dar señales que no hay ningún interés de blindaje contra nadie ”, comentó la congresista en diálogo con Canal N.

Vásquez Chuquilín resaltó que la denuncia constitucional por enriquecimiento ilícito que interpuso la fiscal de la Nación en julio de 2020 contra Edgar Alarcón ya tenía que debatirse, pese a los intentos del legislador por dilatar su caso.

“Este caso, lo más prudente era que avance y se resuelva. Nosotros, garantizando el debido proceso, porque el congresista Alarcón ha dicho varias veces que no se presentaba porque no estaba bien notificado, nosotros le hemos garantizado una notificación adecuada. Creo que eso ha sido fundamental para que vea él que no se trata el caso de manera ligera”, resaltó.

La parlamentaria del Frente Amplio sostuvo que el caso del representante de UPP, quien hasta el momento sigue liderando la Comisión de Fiscalización a pesar de las denuncias de corrupción en su contra, deberá evaluarse ante el Pleno del Congreso para que se tome una decisión definitiva.

Vásquez a Ávalos: “Lo mejor es que se presente a declarar”

Por otro lado, la titular del Congreso se pronunció sobre el mensaje que dio la titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, con en el que denunciaba que la entidad legislativa buscaba separarla del cargo sin fundamento, luego de que aprobaran acciones en contra de su gestión.

“Me parece que lo que no hay que perder de vista, y creo que deben de tener presente el Ministerio Público y el Congreso, es que lo principal de todo esto es cómo cautelamos, cómo generamos y evitamos que haya cualquier vicio que de alguna manera pueda poner en tela de juicio la objetividad del Ministerio Público”, dijo.

Para Mirtha Vásquez, la intención del Congreso es proyectar la preocupación de la población ante los cuestionamientos en el interior del caso Los Cuellos Blancos del Puerto, con el que se reveló la mayor red de corrupción en el sistema de justicia del Perú.

“Lo mejor que podríamos hacer es que la Fiscalía se presente a declarar y que esto encause de esa manera. Lanzar este tipo de apercibimiento (mensaje de Ávalos) no me parece lo más adecuado”, mencionó la legisladora.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.