Nuria Sparch sobre cuarentena: “Hagamos el esfuerzo de 15 días”

Llamado. La ministra de Defensa, Nuria Sparch, exhortó a los ciudadanos a acatar las nuevas medidas impuestas por el Gobierno tras la llegada de la segunda ola del coronavirus (COVID-19) a nuestro país.

Asimismo, reiteró que su sector estará vigilante a que los peruanos cumplan con las disposiciones dadas por el presidente Francisco Sagasti en las 10 regiones donde se anunció una nueva cuarentena focalizada debido al incremento de contagios de la enfermedad.

“Este es un momento difícil, por eso es tan importante que hagamos el esfuerzo de 15 días ”, manifestó este viernes durante una entrevista en RPP.

En esa misma línea, aseguró que aquellos que no cumplan con las medidas de prevención, como usar la mascarilla, serán intervenidos y llevados a centros de retención temporal. Además, precisó que recibirán una multa y, en caso no la paguen, no se les dará ningún bono por parte del Estado.

Esto, de acuerdo a las normas establecidas en el decreto publicado por el Gobierno tras el inicio de la cuarentena este domingo 31 de enero.

“Apelo a la responsabilidad de los ciudadanos para acatar lo dispuesto (por el Ejecutivo) y que no sea necesario extender la cuarentena”, acotó.

Nuria Sparch también recalcó que aquellas personas que necesitan realizar una actividad esencial en alguna de las regiones que se encuentran en el grupo extremo lo podrán hacer luego de tramitar su pase laboral en la plataforma del Estado.

“Los salvoconductos están en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros. Se puede entrar la página del Gobierno colocando pase laboral en un buscador de internet”, explicó.

Finalmente, la titular del Ministerio de Defensa comunicó que ya dispuso a más de 50.000 efectivos militares para que apoyen a la Policía Nacional del Perú (PNP) con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas durante los 15 días.

