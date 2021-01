Lambayeque: rechazan pedido de pena efectiva para legislador Humberto Acuña

El juez Reynaldo Leonardo Carrillo, del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializada en Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, se pronunció con respecto al pedido fiscal de que se varíe la sentencia de tres años de prisión suspendida que pesa sobre el congresista Humberto Acuña Peralta por una de cárcel efectiva.

Resolución

La fiscal anticorrupción Ana Zegarra Azula pidió ante el referido juzgado que se revoque la pena suspendida del parlamentario lambayecano por no haber cumplido las reglas de conducta, como es el pago de la reparación civil y el de una multa. El mismo proceder se solicitaba para Elver Díaz Bravo, cuñado del legislador.

Empero, a través de la resolución n.° 29, el magistrado resolvió que la sentencia aún no ha quedado firme y no tiene la condición de cosa juzgada. Así lo determinó luego de que Humberto Acuña presentara un recurso de casación ante la Corte Suprema, el cual aún no se resuelve.

“No habiendo quedado firme aún dicha condena, y como tal aún no tiene la condición de cosa juzgada, (...) resérvese la ejecución de la condena impuesta a los sentenciados Ever Díaz Bravo y Humberto Acuña Peralta, hasta que la misma adquiera la calidad de firme”, se lee en el documento al que accedió La República.

Este diario conversó con el abogado de Acuña Peralta, César Nakasaki, quien reiteró que la sentencia todavía no es firme y, por ello, el juez no podía amparar el pedido de variación formulado por el Ministerio Público.

“Los pedidos de la Fiscalía solo se pueden dar cuando la sentencia tenga la condición de firme, la cual se adquiere cuando el proceso termina. Hay una tercera etapa que está en trámite, y eso es el recurso de casación que se ha interpuesto en la Suprema” mencionó.

Condena

El pasado 20 de noviembre de 2019, el Poder Judicial sentenció a Humberto Acuña y Elver Díaz a 3 y 4 años de cárcel, respectivamente, más el pago solidario de 30.000 soles de reparación civil.

En segunda instancia, el 2 de setiembre del año pasado, la Tercera Sala Penal de Apelaciones de Chiclayo confirmó la sentencia. Además, se dispuso el pago de días multa equivalentes a S/ 68 mil para Acuña Peralta.

La defensa legal del congresista de Alianza Para el Progreso (APP) indicó que ya cumplieron con cancelar dichos pagos.

La Fiscalía acusó a Humberto Acuña y Elver Díaz de haber sobornado al fallecido policía Joel Ugaz Cubas con la entrega de una coima a cambio de que favorezca al exgobernador regional de Lambayeque en la toma de declaración por una investigación.