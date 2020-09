Susel Paredes: “A mí no me ha fichado nadie” [VIDEO]

Con miras en las elecciones del 2021, el Partido Morado anunció un acuerdo con Fuerza Ciudadana, partido político que tiene en sus filas a Susel Paredes.

La nueva militante de la agrupación dirigida por Julio Guzmán sostuvo que no ha sido fichada por nadie, sino que ahora es parte de un acuerdo entre dos instituciones que tienen cosas en común.

“Yo no soy un fichaje porque la política no es un deporte, es una actividad muy seria (...) A mí no me ha fichado nadie”, aclaró.

En este sentido, expuso que esta decisión ha sido tomada por el Consejo Político de Fuerza Ciudadana con el propósito de poder participar en las elecciones del 2021 y terminar con el populismo y autoritarismo.

Asimismo, explicó que la bancada del Partido Morado ha sido responsable y sigue siéndolo, pues ahora se encuentra en la lucha de una elección transparente de los magistrados del Tribunal Constitucional.

“Eso me gusta del partido porque es institucional, toman decisiones y sus bases son activas”, comentó.

Por otro lado, manifestó que es parte de una propuesta política seria y que postulará al cargo que su agrupación acuerde con el Partido Morado.

Ante la pregunta de por qué eligió a Julio Guzmán y no a George Forsyth, quien lidera la intención de voto, Paredes indicó estar agradecida por la oportunidad que tuvo en la Municipalidad de La Victoria, pero que tiene las propuestas claras del partido de Guzmán.

Por último, señaló que lo más importante es tener un gobierno técnico que pueda proveer salud, economía, trabajo y educación ante la pandemia de la COVID-19.

“Tenemos que hacer propuestas técnicas posibles. Julio no es solo un político que tiene voluntad, sino que como ha sido funcionario público él sabe lo que es posible proponer porque los populistas se proponen cualquier cosa”, concluyó.

