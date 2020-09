Levantarán secreto de llamadas de personal de Palacio de Gobierno

Los fiscales anticorrupción Janny Sánchez Porturas y Reynaldo Abia; la fiscal suprema de control Interno, María Sokolich Alva; y el despacho de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, están evaluando los audios de Karem Roca difundidos por la Comisión de Fiscalización y la prensa para ver si hay algún indicio de interés penal que amerite una investigación.

El Ministerio Público no puede investigar a todas las personas que sean mencionadas en los audios, pero si se hace referencia a un acto en particular, se definirá si es posible que haya sucedido y se realizará una indagación a las personas que hayan participado en ese acto en particular, explicaron las fuentes del Ministerio Público.

Los fiscales Sánchez y Abia ya están trabajando con los audios en las investigaciones que se realizan a los contratos de Richard “Swing” Cisneros en el Ministerio de Cultura y los contratos de los familiares de la exsecretaria de Palacio de Gobierno Mirian Morales en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de Vivienda.

Otras investigaciones

Es probable que se inicien nuevas investigaciones conforme se puedan determinar presuntos actos ilícitos e individualizar a sus actores. Es lo que ha sucedido con las investigaciones iniciadas por la Fiscalía de Control Interno al fiscal provincial José Domingo Pérez y al fiscal superior Marco Villalta, que aparecen mencionados en los audios.

Eso no supone que se les considere responsables de algún acto ilícito, pero dada la trascendencia de los audios para la opinión pública y la imagen del Ministerio Público se decidió investigar a fin de descartar cualquier irregularidad, precisó la fuente.

Un problema es que los audios no revelen ningún acto concreto, como reuniones y temas específicos que permitan direccionar la búsqueda de información en tiempo y lugar.

Por este motivo, se prevé citar a declarar a Karem Roca para que precise lo que ha dicho, sus fuentes de información, entregue las pruebas que pueda tener o identifique los lugares donde podrían obtenerse las pruebas de los hechos ilícitos que estaría relatando.

Comunicaciones

A través de la fiscal de la Nación, la fiscal Janny Sánchez Porturas solicitó al Congreso copias de los audios que presentó la Comisión de Fiscalización del Congreso. Ese material será sometido a un peritaje para descartar cualquier adulteración. Si aparece algún hecho ilícito atribuible al presidente de la República, el material será entregado a la fiscal de la Nación para que tome la decisión que corresponda.

Además, se requerirá información a otras entidades públicas y se citará a declarar a otros funcionarios. Es posible que se solicite al juzgado de investigación preparatoria que se levante el secreto de las comunicaciones de Karem Roca, Mirian Morales y Richard Cisneros, para conocer el registro histórico de llamadas.

Independientemente de la información que ya recogió la Fiscalía en los allanamientos realizados el último sábado en las viviendas de los excolaboradores del presidente Martín Vizcarra y de seis funcionarios del Ministerio de Cultura, la investigación inició y no se detendrá.

Investigan a fiscal de lavado de activos, Marco Villalta

A partir de los audios de Karem Roca, la fiscalía de Control Interno inició una investigación al fiscal superior titular de lavado de activos, Marco Villalta Infante. En un audio del diálogo entre Roca y Richard “Swing” Cisneros, ella dice que “Oscar busca a un estudio de abogados, con esos abogados, busca a ese fiscal ya corrupto, y ese fiscal corrupto busca al fiscal que está a cargo de nuestro caso para voltear todo”.

El ascenso de Marco Villalta a fiscal superior por parte del fenecido Consejo Nacional de la Magistratura es uno de los casos que está pendiente de revisión en la Junta Nacional de Justicia.

Su ascenso, en enero 2016, a la fiscalias de lavado de activos sorprendió al Ministerio Público. El fiscal de la Nación de esa época trató de ponerlo en otra fiscalía, pero el CNM presionó para que vaya a Lavado.

Villalta archivó la investigación por lavado de activos al rector de la UIGV, Luis Cervantes Liñan.

