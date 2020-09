Alarcón presenta audios que involucrarían a Martín Vizcarra en caso ‘Richard Swing’

Durante el Pleno del Congreso de este jueves, el congresista Edgar Alarcón presentó audios en los que se involucrarían al presidente Martín Vizcarra Cornejo en el caso de las contrataciones irregulares del Estado con Richard Cisneros, más conocido como ‘Richard Swing’.

Según infomó el parlamentario, las grabaciones le fueron entregadas de manera irregular y anónima. Cabe señalar que sin la autorización de u juez toda grabación en ámbito privado son consideradas ilegales.

Audios que involucrarían a Martín Vizcarra

El primer audio difundido durante el Pleno es sobre la grabación dentro de una reunión en la que el jefe de Estado coordina con Karem Roca, exasistente del Despacho Presidencial, las respuestas que dará a la Fiscalía sobre las visitas del cantante a Palacio de Gobierno.

La exfuncionaria fue citada por el Ministerio Público respecto al caso de las presuntas irregularidades en las contrataciones del cantante con el Estado.

En el segundo audio se escucha al mandatario discutir con Roca sobre su renuncia en referencia al caso. En la tercera grabación, conversa la exasistente con Richard Cisneros, ambos señalan que el mandatario los traicionó y que “conocen muchos secretos” de él.

Primer audio

Martín Vizcarra (V): (Inintelegible) Ya, a ver, se tiene esa información nueva de los correos, que hay acá, que se supone nadie tenía conocimiento de ello, porque para todos los efectos sabíamos que estaba registrado: el resultado eran dos ingresos de Richard Cisneros aquí a Palacio [de Gobierno], pero ¿son cuántos en total?

Secretaria (S): Son 6

V: 6

S: Claro y tiene conocimiento porque le han enviado el correo. No es que no se sabía.

V: No, yo no sabía

S: Usted no sabía.

V: No, yo no sabía. No sabías tú y obviamente quien ha mandado el correo es Karem.

S: Y De Decanes

Secretaria 2 (S2): Y Julio.

V: ¿Cómo que De decanes?

S: Acá hay uno que es De Decanes

Voz de hombre: ¿Para quién?

S: Acá hay un reenviado. Ya ves acá hay otro de Julio. Lo saca de Karem. Hay dos exactamente que lo saca Karem en el correo

(Continúa la transcripción)

Segundo audio

Karem Roca (K): Presidente, mire. Usted es mi padre. Yo lo he considerado mi padre. Yo en mi corazón he guardado muchas cosas. Pero el ministro le ha pedido la renuncia de Iván a través de Fiorella.

Vizcarra (V): ¿Qué ministro?

K: El ministro de Vivienda le ha pedido a Fiorella la renuncia de Iván y le ha dicho que usted le ha quitado la confianza a Iván. Iván no va a renunciar. Quien se va a ir soy yo.

V: Hoy día, entonces…o sea, no el ministro, el ministro está ajeno a todo esto

K: ¿Y quién está hablando con el ministro?

V: Tu cabeza está llena de odio, llena de mentiras. O sea, ya me hartaste también ya. Vamos, a ver. O sea, todo lo que dices

K: Yo no estoy llena de odio presidente.

V: Ahora metes al ministro. Tú lo estás metiendo al ministro.

K: Usted termina y le voy a mostrar algo. No estamos llenos de odio.

(Continúa la transcripción)

Tercera conversación

Karem Roca (K): Así como el presidente me ha traicionado a mí, te va a traicionar a ti. Me ha botado. Si tú supieras lo que me ha dicho. Me ha humillado de la peor manera. Yo no te estoy mintiendo. Se ha burlado de mi ¿Ya no has estado 10 años conmigo? Yo no he querido renunciar porque no tengo nada. A él no le importa. Él solo quiere quedar bien. Quieren comprar mi silencio.

Richard Cisneros (R): A mí me mandaron callar, a mí Martín me prohibió, yo tengo todo guardado lo de Martín. Todo es todo y hay cosas que tú no sabes. (...)

Yo tengo audios. Martín me tomaba los selfis con él en Palacio. Yo le decía Martín esta cosa va a pasar. Ellos ya sabe que yo soy tu asesor. Ese señor cerró el Congreso porque yo se lo ordené. Ese señor se metió en Chincheros porque no me hizo caso. Yo le dije que iba a quedar como el peor de los delincuentes. Yo le expuse a ellos qué pasaría. Yo era el chico de los folderes azules.

(...) Mirian (Morales) sí fue la que llamó para conseguirme trabajo.

Quiero dejar bien en claro que si algo me pasa a mí, si alguien me manda a matar, yo le hecho la culpa al presidente de la República. Martín en un correo me dice ‘¿Richard ya solucionaste lo de tu trabajo?’ le digo no, y me dice ‘no te preocupes, yo ahorita le hablo a la ministra’. ¿Qué es eso? Tráfico de influencias, vacancia presidencial.

¿Qué no tengo de Martín? Y me trata así. Yo le desnudé la corrupción en el deporte con anticipación ¿me hizo caso? me mandó callar, desde el 23 de octubre de 2019 él ya no me responde.

K: Sobre las visitas a Palacio.

R: Yo me reuní con él.

K: Claro, y ahora nos hemos repartido los temas de que yo te recibí por cortesía.

R: Tú sabes que Martín dio la orden para que yo vaya.

(...)

R: Yo lo llamé y lo grabé. (...) Claro el firmó delate de mi cara, porque las diplomas ya estaban listas.

(Continúa la transcripción)

“Vacancia, vacancia”

Al finalizar la difusión de los audios, el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, suspendió la sesión plenaria y ordenó reunión de Junta de Portavoces para tomar una posición sobre el tema. En ese momento se escuchó a varios parlamentario decir “vacancia presidencial”.

Edgar Alarcón resaltó que los audios difundidos han sido cortados porque la duración son más de dos horas. Asimismo, solicitó garantías de vida para los integrantes de su familia, así como también para la exasistente Karen Roca y Richard Cisneros, quienes se les escucha en los audios.

